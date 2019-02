<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 de football </span>:<br><span style='color:red;'>Coup d’arrêt pour le CRB, Amrani relativise</span>

Le CR Belouizdad (Ligue 1 de football), battu mardi en quarts de finale (aller) de la Coupe d’Algérie par le NA Husseïn-Dey (0-1), a concédé sa première défaite depuis l’arrivée d’Abdelkader Amrani à la barre technique en décembre dernier.

Avant son duel face au Nasria, le Chabab restait sur une série de 9 matchs sans la moindre défaite, toutes compétitions confondues. En championnat, le club phare de Laâquiba a aligné trois succès de suite qui lui ont permis de quitter la zone de relégation pour la première fois depuis de le début de la saison. «Disons que nous avons concédé un but qui pouvait être évité. Nous concernant, nous avons raté deux occasions nettes que nous avons mal exploitées. On a donc payé cash nos ratages face au Nasria qui a réussi sa seule occasion, d’où le réalisme de ses joueurs. Il est vrai qu’on souhaite aller le plus loin dans cette épreuve mais notre objectif principal demeure le maintien et à partir de là, on doit penser dès à présent au match important mais pas décisif face au DRB Tadjenanet qu’on doit gagner», a indiqué Amrani à l’issue de la partie. Ce match a été l’occasion pour le nouvel attaquant du CRB, le Nigérien Soumana Boubacar, de signer ses grands débuts sous les couleurs de sa nouvelle formation, lui qui vient d’être qualifié avec l’actuel 12e au classement de Ligue 1. Le CRB tentera de renverser la vapeur lors de la deuxième manche prévue le jeudi 28 mars prochain au stade olympique du 5-Juillet. D’ici là, les «Rouge et Blanc» tenteront de soigner leur classement et surtout poursuivre leur mission de sauvetage, d’autant plus qu’un seul point seulement les sépare du premier relégable, le… DRBT, leur prochain adversaire en championnat.