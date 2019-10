<span style='text-decoration: underline;'>Amical - Algérie 1 - RD Congo 1 </span>:<br><span style='color:red;'>Coup d’arrêt pour les Verts</span>

L’équipe nationale de football, sacrée championne d’Afrique, a enregistré un coup d’arrêt en se faisant accrocher jeudi soir face à la RD Congo 1 à 1, en match amical préparatoire disputé au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Les Verts, dont le onze de départ été largement remanié, n’ont pas mis beaucoup de temps pour trouver la faille. Profitant d’un mauvais dégagement du portier congolais Parfait Mandanda, l’attaquant Islam Slimani est parvenu à ouvrir le score d’un tir du pied gauche (6e).

Le meilleur buteur en activité du Club Algérie signe par l’occasion son 30e but sous le maillot national en 65 sélections, et revient à six réalisations du meilleur buteur de l’équipe nationale Abdelhafid Tasfaout (36 buts). Loin de se décourager, la RD Congo est remontée d’un cran pour refaire son retard. Les Congolais auraient pu égaliser à la 19e minute : le coup franc direct botté par Kakuta a été sauvé miraculeusement par le portier Azzedine Doukha, qui a remplacé le N.1 Rais M’bolhi. Se cantonnant inexplicablement en défense, la sélection algérienne allait concéder le but d’égalisation face à une équipe congolaise compétemment déchaînée.

Profitant de la fébrilité défensive des Verts, Bakambu ne s’est fait par prier pour reprendre victorieusement de la tête (25e), et remettre logiquement les pendules à l’heure. La RDC, huitième de finaliste à la dernière CAN-2019 en Egypte, aurait pu prendre l’avantage à plusieurs reprises face à une équipe algérienne, loin d’être créative. La nécessité d’opérer des changements en vue de la seconde période est devenue inéluctable.

Après la pause, les Algériens ont légèrement dominé les débats mais sans pouvoir pour autant prendre le dessus, péchant par un excès de précipitation et un manque de concentration qui ont fait le bonheur des Congolais, mieux organisés.

Dans l’objectif d’inculquer un sang nouveau, Belmadi a apporté pas moins de six changements durant cette deuxième mi-temps, dont l’entrée remarquée et attendue de Riyad Mahrez, mais l’adversaire d’en face a fini par annihiler les quelques tentatives des Verts, dont le jeu s’est avéré stérile.

Il s’agit de la première contre-performance de l’équipe nationale à domicile depuis l’arrivée à la barre technique de Djamel Belmadi, en août 2018, en remplacement de Rabah Madjer. Toutefois, l’Algérie enchaîne un 14e match sans défaite. L’équipe nationale disputera un second match amical mardi prochain face à la Colombie, au stade Pierre-Mauroy de Lille (France, 20h00 algériennes) dans ce qui sera un véritable test révélateur pour les champions d’Afrique.