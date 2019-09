<span style='text-decoration: underline;'>USMBA 5 – GCM 0 (En amical)</span>:<br><span style='color:red;'>Coup de théâtre avec le départ de Bouarata</span>

C’est malheureux ce qui se passe au sein de la maison du club phare de la Mekerra ; des entraineurs à la pelle qui refusent de driver l’équipe et le tout dernier coup de théâtre vient de l’entraineur Rachid Bouarata.

On l’avait prédit pour ce dernier qui, après avoir passé quatre jours à l’hôtel Béni Tala de SBA aux frais de la princesse, quitta Bel Abbés dans la matinée d’avant-hier jeudi. Il parait que le volet financier et la « khalouta » qui règne dans le club ont découragé Bouarata malgré que certains ont désespérément lancé qu’il avait signé au sein de la Mekerra. Bouarata laissa donc les dirigeants de l’USMBA dans l’embarras et déjà, des voix se lèvent pour réclamer le retour de Slimani. Hors, on apprend que Benayad veut lancer des négociations avec Yaiche et Henkouche.

Ces deux semaines de trêve internationale n’ont pas été donc exploitées par les responsables de la SSPA/USMBA et un conseil d’administration qui ne semble pas uni pour l’instant.

Dans un autre volet et sur le terrain, l’USMBA a disputé son second match amical en fin d’après-midi de jeudi. Une joute qui s’est soldée par une large victoire des camarades de Belhocini par cinq buts à zéro devant les protégés de l’entraineur revenant de la Gallia, Mohamed Kadaoui. Les cinq réalisations ont été inscrites par les Barka, Aichi (2), Belhocini et Soltani. Si les filets du stade du 24 février troués lors du match du championnat USMBA – CABBA ont fait couler beaucoup d’encre, c’est comme face au CRT. le match d’avant-hier fut dirigé par un ancien arbitre et bénévole. Chose qui est strictement interdite par la FAF et ce sont encore des bêtises qui se cumulent en ce début de saison calamiteux pour El Khadra, drivé temporairement par Zine Zouaoui.