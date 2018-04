<span style='text-decoration: underline;'>championnat 18e championnat arabe d’Athlétisme à Amman</span>:<br><span style='color:red;'>Coup d’envoi de la compétition avec la participation de l’Algérie</span>

La 18e édition d Championnat arabe d’athlétisme U20 a été lancée jeudi à Amman (Jordanie) avec la participation de 29 athlètes (messieurs et dames) algériens.

L’athlète algérienne, Souad Azzi, a remporté la première médaille d’or du 10km (dames) (50 min et 12 sec). Dans la même course, Meriem Amel Zoubiri a classé troisième (54 min et 4 sec), décrochant ainsi la médaille bronze. Concernant la marche 10 km (messieurs), les deux coureurs, Mehdi Abidi et Athmane Chibaoui ont remporté deux médailles, bronze et argent. De son côté Zerkaoui Mehdi a réussi à battre un record national dans les 100 M avec 10.48 (+1.1), un score qui le qualifie au mondial U20 prévu juillet prochain à Tampere (Finlande). Les athlètes algériens concourront vendredi dans 7 finals à savoir, le marteau (messieurs), l’heptathlon (dames), le saut (dames), le lancer du poids (dames) et la course 110 M (dames) et 400M (messieurs et dames).

Le directeur des jeunes talents de la Fédération Algérienne d’Athlétisme (FAA), Tarek Kessai, a affirmé la volonté des athlètes algériens de remporter les médailles d’or dans ces disciplines.

Pour rappel, 300 athlètes représentant 16 pays disputeront 56 médailles.