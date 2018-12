<span style='text-decoration: underline;'>Equitation/ Coupe d’Algérie de sauts d’obstacles à Es Senia (Oran) </span>:<br><span style='color:red;'>Coup d’envoi Edition 2018, au centre équestre le «cavalier d’Oran»</span>

Le coup d’envoi de la Coupe d’Algérie d’équitation Edition 2018 dans les catégories seniors, juniors et cadets, a été donné jeudi passé par le wali d’Oran M. Cherifi Mouloud, au centre du club équestre «Cavalier oranais» à Es Senia (Oran).

Cette manifestation équestre qui se déroulera durant trois weekends, regroupera les cavaliers de l’élite à l’échelle nationale. C’est aussi une opportunité pour promouvoir ce sport et encourager les athlètes afin qu’ils puissent réaliser les meilleurs résultats. Prennent part à cette compétition, pas moins de 250 cavaliers et 188 chevaux pour représenter 24 clubs des centres équestres du pays. Ce premier weekend concerne les seniors dont les finales auront lieu aujourd’hui. Les épreuves des juniors et cadets sont prévues les week-ends prochains. Présidant l’ouverture de la compétition, le wali d’Oran dans son allocution, s’est montré émerveillé par le nouveau centre équestre ‘’le cavalier d’Oran’’ qui abrite la coupe d’Algérie et le challenge du cavalier pour la première fois à Oran. Il a ajouté que le choix de la ville d’Oran pour abriter cette Coupe d’Algérie s’inscrit dans le cadre de la promotion des Jeux méditerranéens dont la 19eme édition aura lieu dans la capitale de l’Ouest du pays en 2021.

© Ouest Tribune





Ce grand rendez-vous équestre qui réunit un grand nombre cavalier dont de bons jeunes , est une bonne occasion pour la direction des jeunes talents de la FAE pour détecter de jeunes cavaliers devant intégrer la sélection nationale en prévision du championnat arabe des jeunes talents, prévu le mois février prochain aux Emirats arabes unis. En marge de la coupe d’Algérie, se déroule également pour la première fois à Oran le «Challenge du cavalier’’.Cette autre compétition est une succession d’épreuves qui se déroulera également en trois week-ends, durant les concours de la coupe d’Algérie avec comme but d’habituer les cavaliers à améliorer leurs résultats en saut d’obstacles. Le centre équestre’ Cavalier d’Oran’’ est un grand acquis pour la ville d’Oran et du sport équestre national. Il est à noter que ce centre équestre ‘’cavalier d’Oran’’ qui a été ouvert le mois de mai de cette année, a été érigé aux normes internationales .Ce centre dispose de 200 Boxes et de 02 carrières professionnelle pour accueillir jusqu’à 300 cavaliers au cours de l’événement. Ce centre qui est une école d’équitation, proposera des services pour tous. Que ce soit pour le plaisir ou pour faire de la compétition avec un apprentissage de qualité aux normes internationales.

B.Sadek