<span style='text-decoration: underline;'>Lors de perquisitions effectuées par les policiers et les gendarmes à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Coup dur pour les réseaux clandestins de fabrication de la «Chemma»</span>

Les services de police et de la gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran, viennent de porter un coup dur aux réseaux clandestins de fabrication du tabac à chiquer.

En effet, ce produit de tabac n’est plus produit par la SNTA, mais des réseaux clandestins continuent sa fabrication devant la grosse demande sur le marché. Lors de deux opérations distinctes, les services de sécurité ont réussi la saisie d’une quantité énorme de 174 tonnes de tabac à chiquer. 74 tonnes ont été saisies par les éléments de la gendarmerie de la brigade territoriale d’Oran après la perquisition de 3 hangars. Ils ont interpellé un individu et saisi dans son hangar dans la commune d’Es-Sénia, aménagé clandestinement en atelier de fabrication de tabac à chiquer, 3 camions et 1 fourgon, avec 16 quintaux de tabac à chiquer en vrac, 2345 cartons d’emballage, ainsi que du matériel servant dans la fabrication et le conditionnement du tabac à chiquer.

Poursuivant les investigations et en vertu d’un mandat de perquisition, les gendarmes ont saisi dans un autre hangar appartenant au mis en cause, dans la commune d’El-Kerma, 152 tonnes et 20 kg de feuilles de tabac à chiquer, 58 tonnes 7 quintaux et 20 kg de tabac à chiquer en vrac, avec 1950 cartons d’emballage, ainsi que du matériel servant dans la fabrication et le conditionnement du tabac à chiquer.

Aussi, en vertu d’un mandat de perquisition, les gendarmes ont interpellé un individu âgé de 64 ans, demeurant à Es-Sénia et saisi dans son hangar, aménagé clandestinement en atelier de fabrication de tabac à chiquer, dans la commune d’Es-Sénia, 2108 cartons renfermant 486 040 sachets contrefaits de tabac à chiquer, portant différentes marques, ainsi que 6 rouleaux de papier d’emballage et un lot de matériels servant dans la fabrication et le conditionnement du tabac à chiquer. Par ailleurs, les éléments de la brigade criminelle de la sûreté de la wilaya d’Oran, ont effectué une perquisition dans deux ateliers clandestins de fabrication de tabac à chiquer; ce qui a permis l’arrestation de 7 personnes et la saisie de 100 tonnes de tabacs à chiquer dont une partie prête à la commercialisation plus de 623 quintaux de produits d’emballages et une somme d’argent de 986 millions de cts, 18 machines et 11 véhicules. Une procédure pénale a été engagée contre les individus arrêtés. Ils seront bientôt traduits devant la justice.

Fethi Mohamed