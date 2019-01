<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés </span>:<br><span style='color:red;'>Course contre la montre avant le match du CSC</span>

Les pourparlers avec l’entraineur, Chérif El Ouazzani, sont toujours en cours afin que l’enfant d’Oran puisse reprendre son poste initial de la saison passée.

Par contre, l’effectif commence à peiner car en plus du problème des salaires qui seront réglés dans un futur proche, on craint les absences de certains titulaires pour le prochain match du lundi 4 février face au CS Constantine. La pièce maitresse de l’équipe, est sûrement le meneur de jeu Tabti Larbi, volontairement taclé par Heriet (MCO) et devant l’arbitre Bekouassa, traine une méchante blessure qui risque de l’écarter des terrains et surtout de l’important rendez-vous face au CSC. A signaler que l’arbitre de la joute MCO – USMBA qui s’est soldée par un nul de deux buts partout, Bekouassa, qualifié d’international, a été une gène pour les gars de la Mekerra. Sauf qu’il y avait un certain Boualam Mesmoudi, auteur d’un doublé magnifique à Zabana et qui n’est autre qu’un pur produit de l’école de l’ASMO, à l’instar de son coéquipier Tabti. Sur les réseaux sociaux, et dans une chaîne télé de foot qui diffuse tout, sauf des matchs de football, l’ex international, Kaci Saïd, a réagi en recommandant au joueur de l’USMBA, Mesmoudi, à songer pour un grand club, comme si l’USMBA n’en est pas un. Selon ce spécialiste des derniers temps, l’on se souvient de la débâcle de la coupe du monde de 1986 au Mexique de trois à zéro face à l’Espagne alors que Kaci Saïd était bien présent ce jour là.

En attendant, les joueurs ont repris les entrainements avant-hier lundi, et on s’active à bien préparer la rencontre du CSC, car un autre faux pas à domicile est interdit pour les gars de la Mekerra.

B.Didène