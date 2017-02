Course ouverte aux Législatives

La scène politique oranaise, connue pour ses changements d’humeur, de couleurs, au gré des conjonctures, commence à s’animer à l’approche des prochaines élections législatives. Même si l’opinion locale reste braquée sur bien d’autres préoccupations, les bruits et les chuchotements, parfois les rumeurs, viennent déjà s’installer au présumé «débat». Car, il ne s’agit pas ici, de confronter des idées, des programmes ou des projets politiques, mais plutôt de mettre en œuvre une «stratégie personnelle», visant à accéder aux futures listes de candidats à la députation. Il est vrai, que «les places sont chères» et les prétendants très nombreux. A Oran, peut-être plus qu’ailleurs, le terrain politique, toujours squatté par une majorité de carriéristes et de «professionnels» de l’opportunisme et de l’agitation, reste, comme toujours, marqué par les intrigues de coulisses et les «manœuvres» des acteurs connus, qui se disputent les premiers rangs des futures listes électorales. L’histoire contemporaine de notre démocratie en chantier, reste hélas balisée et pénalisée par de multiples paradoxes qui nourrissent le doute et les grandes suspicions. On sait comment se «fabrique» une liste de candidats aux élections locales ou législatives. On sait également, hélas, que les critères de compétence et de crédibilité sont loin d’être pris en compte, face à l’ampleur des pressions et des conflits, entre membres de différents clans au sein d’une même famille politique. Au delà des noms, de ceux qui demain représenteront les Oranais au prochain mandat de l’APN, l’opinion locale et les citoyens anonymes, ne se font guère d’illusions. Pour bon nombre d’observateurs avertis, ce système de représentativité reste encore inscrit au registre du décor de façade, d’une démocratie à réinventer. Un système qui ne cesse d’élargir les sphères d’incompétence dans la gestion des affaires locales et des grands dossiers. Hier, même dans ce café oranais, réputé pour «les commentaires et les critiques de l’actualité», les législatives étaient reléguées au second plan, des préoccupations sociales dominées par la flambée des prix des fruits et légumes et les dernières factures d’électricité. Parmi les «mauvaises langues» attitrées, beaucoup nomment et pointent du doigt, d’anciens élus locaux ou députés qui se retrouvent une nouvelle fois candidats à ce mandat législatif tant convoité. «Qu’ont-ils fait, et que peuvent-ils faire pour nous à part tenir les mêmes promesses et les mêmes discours que l’on entend depuis des années… ? Telle est la question qui résume les ressentiments partagés par une population oranaise, gagnée par le doute et la «suspicion». Quand on observe, sous d’autres cieux, le rôle et le travail fourni par un député; aidé de ses assistants parlementaires pour servir les intérêts de sa collectivité locale, on se surprend à rêver, au mieux à espérer…

Par S.Benali