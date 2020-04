Covid 19: Changement de rythme et de priorités

Tout ou presque tout, a été éclipsé ou mis entre parenthèses par la propagation de pandémie ravageuse qui n’a pas encore dit son dernier mot. Tous les petits ou grands événements de la vie collective ne sont plus abordés avec la même attention et la même priorité qu’en période normale. Même les grands malades atteints d’affections douloureuses comme le cancer, semblent quelque peu relégués en arrière plan des préoccupations de l’heure, toutes braquées sur la lutte contre le covid 19 et ses répercutions. Les décès comptabilisés au registre de la contamination au coronavirus, ne reflètent évidement pas le taux de mortalité global enregistré ici et là à travers les collectivités locales. Avec le cancer, les accidents cardiovasculaires, l’hypertension, le diabète et d’autres maladies chroniques continuent de frapper mortellement, sans pour autant que ne soit quantifié et suivi le nombre quotidien de décès. Ce qui est bien normal, expliquent les spécialistes engagés sur le seul front de la guerre contre le coronavirus. A la veille du mois sacré de Ramadan annoncé, les angoisses et les peurs de lendemains difficiles se sont multipliés, touchant un très grand nombre de familles. Aux plus démunies, s’ajoutent aujourd’hui celles qui se retrouvent sans revenus, sans salaires, suite à l’arrêt de l’activité de l’employeur, souvent lui-même sans grande capacité de trésorerie permettant d’assurer le paiement des charges et d’une indemnité de mise au chômage partiel. A Oran, comme dans d’autres wilayas du pays, le débat sur l’avancement des projets et la politique de développement local, a également été mis en veilleuse. L’éradication de l’habitat précaire, le relogement des mal-logés, la lutte contre l’informel, l’embellissement du cadre urbain, la maintenance de la ville, et bien d’autres actions et opérations inscrites au programme de développement et de promotion de la cité, ne figurent plus à la Une de l’actualité. Le suivi des grands projets en cours de réalisation, ni même les impératifs de bonne gestion des délais d’achèvement des opérations engagées, ne semblent plus inscrits au cœur des priorités des pouvoirs publics. Un peu à l’image des «préparatifs de la saison estivale» qui, d’habitude, chaque année mobilisent un grand nombre d’acteurs, et de grands crédits, pour restaurer et réaménager les façades des communes et des plages du littoral oranais… Bien plus qu’un dérèglement du calendrier ordinaire, le Covid 19 a effacé l’ordre même des échéances et des priorités dans les différentes actions programmées au registre de la gestion des affaires de la Cité…

Par S.Benali