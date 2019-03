<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Crash d’un avion d’instruction à Oran, décès du pilote</span>

Un avion d’instruction relevant de l’Ecole supérieure de l’Air de Tafraoui (2e Région militaire) s’est crashé mercredi soir dans une zone inhabitée à Sidi Ghanem, dans la wilaya d’Oran, entrainant le décès du pilote, indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Lors d’un vol nocturne d’instruction planifié, un avion d’instruction de type (L-39) relevant de l’Ecole supérieure de l’Air de Tafraoui (2ème Région militaire) a fait l’objet d’un crash, le 13 mars 2019 à 21h10 dans une zone inhabitée à Sidi Ghanem, wilaya d’Oran. On déplore le décès du pilote de l’aéronef», précise la même source. Suite à ce tragique incident, le général de corps d’armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a présenté «ses sincères condoléances» et exprimé «sa profonde compassion à la famille du Chahid». Il a, également, ordonné l’ouverture d’une «enquête pour élucider les causes et les circonstances du crash».