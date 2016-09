<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem | Rencontre wali – P/APC </span> :<br><span style='color:red;'>Créances de l’ADE, développement des douars et environnement à l’ordre du jour</span>

Le wali, accompagné du P/APW et du secrétaire général de la wilaya, a présidé, avant-hier jeudi, dans la matinée, une rencontre qui a regroupé les trente deux maires, que compte la wilaya de Mostaganem, les chefs de daïras, les directeurs de l’exécutif et des représentants d’associations de quartiers et celles liées à l’environnement.

Trois points, à savoir : les créances de l’Algérienne des eaux, le développement des douars et la question environnement, ont constitué le menu de la rencontre, tout l’abord, les factures impayées à l’ADE, (Algérienne des eaux), par les assemblée populaires communales, et qui s’élèvent à près d’une centaine de milliards de centimes, ont été évoquées par le wali. Celui-ci a demandé au directeur de l’ADE, d’établir avec chaque APC, un échéancier de paiement, que les maires doivent le respecter. Aussi, des compteurs doivent être placés dans chaque foyer, pour que le citoyen paie la consommation eau et éviter le gaspillage. Les APC seront déchargées. En ce qui concerne le développement des cinq cents cinquante trois douars, que compte la wilaya de Mostaganem, le wali a demandé à chaque maire, de finaliser et d’évaluer respectivement les fiches techniques et les projets, avec comme consigne, que ce travail prioritaire soit fait en dix jours, et remis aux chefs de daïras. Ainsi, que prendre les besoins exprimés, afin de les étudier et donner leur avis.

L’assainissement, les espaces verts, les aires de jeux, les routes, l’électricité sont les sujets de développement, dans les douars qui en manquent. Mais, le wali a instruit les P/APC, à consommer les crédits dont ils disposent, et à lancer les projets inscrits. Cent cinquante milliards de centimes ne sont pas encore consommés par les communes, précisera le wali. Aussi, celui-ci demandera aux maires, de pratiquer une politique de proximité. Pour cela, le maire doit se rendre dans les douars, discuter avec les habitants sur les besoins, et de leur faire connaître sans démagogie, les projets inscrits en leur faveur. Le chef de l’exécutif de la wilaya a également insisté, pour que cessent les conflits entre élus, et que tout un chacun ait en vue, la considération et l’intérêt général. Et ce, pour la prospérité des communes. Le troisième point abordé était l’environnement. Le wali demandera aux associations «actives», d’établir un plan d’action, qui sera renforcé par les responsables, pour que l’environnement soit sain. La sensibilisation des citoyens, pour le respect des règles d’hygiène, le dépôt des ordures, les actions de volontariat, l’entretien des espaces verts, la préparation de la saison estivale. Prochainement, le wali se réunira avec les associations actives, pour discuter et arrêter un plan d’action.

Charef.N