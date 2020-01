<span style='text-decoration: underline;'>CNAC Tiaret</span>:<br><span style='color:red;'>Création de 60 micro-entreprises en 2019</span>

Quelque 60 micro-entreprises ont été créées en 2019 dans la wilaya de Tiaret au titre du dispositif de la caisse nationale d’assurance chômage, a-t-on appris du directeur de l’agence locale de la CNAC, Boufatah Sebkak.

Sur un total de 217 dossiers déposés l’année dernière auprès de l’agence, 190 dossiers ont été avalisés par la commission de sélection et 60 ont été financés par les banques. Quelque 44 dossiers ont concerné le secteur de l’agriculture, 12 celui des services et 4 le secteur industriel. Ces micro-entreprises ont généré 143 emplois. Après la levée du gel de certaines activités et la revue à la hausse de l’âge du bénéficiaire à 55 ans, l’agence CNAC de Tiaret s’attèle à organiser des manifestations de sensibilisation dont des portes ouvertes, des journées d’information pour attirer un grand nombre de porteurs de projets de la tranche d’âge 30-55 ans pour les orienter à créer des micro-entreprises en vue de soutenir le développement local. Depuis 2015, quelque 4.187 micro-entreprises ont été créées dans la wilaya de Tiaret, générant 9.927 emplois dont 323 micro-entreprises versées dans l’agriculture eu égard à la vocation de la wilaya.