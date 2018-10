<span style='text-decoration: underline;'>ORAN | SECTEUR DE L’INDUSTRIE </span>:<br><span style='color:red;'>Création de plus de 10 000 postes d’emploi</span>

Création de plus de 10 000 postes d’emploi

ORAN | SECTEUR DE L’INDUSTRIE : Création de plus de 10 000 postes d’emploi

Dans le cadre de la concrétisation des différents projets d’investissements dans le secteur de l’industrie au niveau des diverses zones d’activités qui relèvent de la wilaya d’Oran, plusieurs postes d’emploi ont été créés et cela a permis de procurer du travail et d’aider à résorber le chômage au sein de la société .Concernant, entre autres la filière automobile, l’usine de Renault assure plus de 3 000 emplois directs.

Pour ce qui est du projet de Peugeot qui est en cours de lancement au niveau de la zone de Tafraoui, il va développer plus de 2 000 emplois dés son démarrage .

A Sidi Chahmi le projet d’aluminium va generer plus de 300 emplois, celui de Tosyali offre plus de 4 500 emplois qui ont été crées, notamment avec 05 unités. Dans le même cadre, il a été signalé qu’il y’a le lancement de plusieurs projets industriels importants dans la filière automobile, ainsi que des projets en agro alimentaire dont plus de 46% sont liés à l’industrie.

Le secteur de l’industrie au niveau de la wilaya d’Oran, connait une dynamique d’investissement suite aux facilitations accordées par l’Etat, avec également la réhabilitation des zones industrielles, entre autres, pour encourager et permettre aux investisseurs d’investir dans le secteur industriel.

Bekhaouda Samira