<span style='text-decoration: underline;'>CHAMBRE D'ARTISANAT ET DES MÉTIERS</span>:<br><span style='color:red;'>Création d’un premier club de bijoutiers en 2017</span>

La chambre d’artisanat et des mé tiers (CAM) d’Oran envisage de créer un premier club des bijoutiers début 2017, a annoncé samedi son président. En marge du 4ème salon national de l’artisanat, ouvert samedi à Oran, Ferhat Boukhari a indiqué que la chambre d’artisanat et des métiers d’Oran se prépare actuellement à créer un club des bijoutiers en 2017.

Ce club permettra de chercher des voix et moyens à même de développer l’activité de bijouterie et promouvoir les produits d’artisanat artistique, a souligné le même responsable, ajoutant que ce club constituera un espace pour soulever les préoccupations de cette catégorie d’artisans et trouver les solutions adéquates à leurs problèmes. Le club £uvrera également à valoriser les produits de bijouterie au niveau local et à préserver, contre la disparition, ce métier qui rencontre plusieurs problèmes dont celui de la main-d’£uvre qualifiée poussant certains artisans à abandonner purement et simplement ce métier, a-t-il ajouté, notant que leur nombre est passé de 580 à 278 artisans. D’autres clubs de coiffure (hommes et femmes) et couture seront créés aussi, a signalé Ferhat Boukhari, rappelant la création du club des boulangers en octobre dernier. Par ailleurs, la CAM prévoit de créer des associations et des corporations de chaque activité d’artisanat pour l’organiser, en plus de la tenue d’expositions à travers la wilaya afin d’impulser ce secteur. Par ailleurs, le même responsable a appelé les autorités locales à aider les artisans en leur attribuant des locaux à titre de location-vente au niveau des nouvelles cités d’habitation. Ce 4ème salon national de l’artisanat, organisé jusqu’au 2 janvier prochain par la CAM sous l’égide de la direction du tourisme et de l’artisanat, regroupe des artisans de plus de 20 wilayas du pays.