<span style='text-decoration: underline;'>Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie</span>:<br><span style='color:red;'>Création d’une commission spécialisée en vue des JM-2021</span>

Une commission spécialisée dans les jeux méditerranéens (JM) que va accueillir Oran en 2021, a été mise en place par la Chambre locale de commerce et d’industrie de l’Oranie, a-t-on appris lundi du directeur général de cet événement sportif régional, Mohamed El-Moro.

La commission, présidée par Charchar Rachid et son adjoint Saleh Mohammed Sofiane, a été installée la veille, dimanche, en présence d’un groupe d’acteurs économiques aux côtés du directeur général des JM et du représentant de Wali Oran, selon la même source. El-Moro, dans une déclaration à l’APS, a salué cette initiative, mais a également appelé leurs auteurs à «fixer avec exactitude les objectifs et la stratégie à suivre».

Ce même responsable s’est déclaré prêt à contribuer à cette tâche, d’autant qu’il s’agit, selon lui, d’un effort collectif consistant à investir dans cet évènement de taille à Oran afin de tirer le maximum de dividendes économiques et sociales au profit des habitants de la ville et ses jeunes en particulier. «Le rôle de ce comité devrait correspondre à la vision du comité d’organisation des JM en identifiant les domaines dans lesquels la Chambre de commerce et d’industrie souhaite intervenir. Sa tâche qui lui convient dans ce registre étant de contribuer à la création d’emplois en accompagnant les petites entreprises notamment les «Start-up» appartenant aux jeunes universitaires et chercheurs, par exemple, ainsi que les promouvoir», a-t-il encore expliqué. Il a, en outre, a indiqué qu’il a été décidé de créer un comité ad-hoc composé de membres de l’organe créé par la Chambre de commerce et d’industrie et de représentants du comité d’organisation des JM afin de concrétiser une vision commune de la contribution de la Chambre au succès de cette manifestation sportive que l’Algérie accueille pour la deuxième fois de son histoire.

Le comité ad-hoc devra se réunir une fois toutes les deux semaines. A cette occasion, El Moro a profité de sa présence parmi les membres de la Chambre de commerce et d’industrie, constituée d’hommes d’affaires et d’industriels, pour renouveler son invitation à se joindre à la Commission marketing, publicité et parrainage dans la perspective de récolter les meilleurs fruits possibles dans le domaine économique de la tenue des JM dans la capitale de l’Ouest du pays.