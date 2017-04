<span style='text-decoration: underline;'>Environnement</span>:<br><span style='color:red;'>Création d’une régie communale pour le tri sélectif</span>

Après la délibération du mois de janvier dernier, portant création d’une EPIC du tri sélectif, approuvée par l’APC d’Oran, la Commission de Protection de l’Environnement, Santé et Hygiène, a lancé l’opération du tri sélectif qui a connu un début de concrétisation pour valoriser les déchets dans l’agglomération Akid Lotfi, au niveau de la délégation urbaine El-Menzah (Canastel).

Ce projet va se généraliser, au profit des quartiers de Sidi El-Houari et Ibn-Sina, avec le concours des associations et des comités de quartiers en activité dans les différentes cités» fait-t-on remarquer, auprès de cette commission. A noter, qu’en vertu des dispositions et des recommandations du «R20», pour lequel la ville d’Oran a été retenue comme ville pilote, en matière de protection de l’environnement, un stage de formation a été initié par la Division communale de Protection de l’Environnement (DPE), de commune pour les agents communaux, appelés à animer aux côtés des représentants de la société civile, une campagne de sensibilisation, en direction de la population et surtout des commerçants en gros, principaux pourvoyeurs de déchets en carton et plastique. Les associations, notamment «Santé Sidi El-Houari (SDH), sont associées à ce projet relève-t-on, auprès de la même source. Au niveau de l’APC, le chef de l’exécutif a déploré, par ailleurs, le comportement néfaste de certains commerçants, particulièrement ceux en activité dans la «Cité Point du Jour» (Es-Seddikia), qui abandonnent, en fin de journée, des quantités impressionnantes de déchets en carton sur les trottoirs. Dans un passé récent, la délégation communale de Sidi Bachir, a effectué une opération de contrôle au cours de laquelle, les commerçants en quincaillerie, ont été sommés de retirer leurs marchandises du trottoir qu’elles encombraient.

Pour le chef de l’exécutif communal, cette nouvelle approche, en matière d’assainissement de l’environnement, est indispensable pour combler le vide instauré depuis des années et qui handicapait la gestion de la commune. La création récente de la Régie des Arts et de la Culture (RACCO), et une autre entreprise, chargée de la démolition des habitations précaires, s’inscrivent aussi dans cette même perspective de mise à niveau des structures de la collectivité locale, sur la base des textes et lois du Code communal, a encore ajouté le maire d’Oran.

Abdallah.B