<span style='text-decoration: underline;'>Le wali de Mostaganem aux chefs des daïras </span>:<br><span style='color:red;'>« Créer un dynamisme pour relancer les opérations de développement de l’environnement et des démolitions des constructions illicites »</span>

Lors de sa rencontre, mercredi dernier, dans l’après midi, avec les membres formant le conseil de la wilaya, le wali a axé son intervention, sur trois axes principaux. La question environnementale, le développement et la consommation des budgets afférents, ainsi que les constructions illicites.

Lors de ses tournées d’inspection, le wali dira, que l’environnement est déplorable et demande aux chefs des daïras, de susciter des opérations et de les suivre, afin de rendre les villes et villages propres, agréables, en vue de permettre aux citoyens de vivre de façon saine. Les ordures ménagères et tout déchet doivent être enlevés, l’éclairage public et les espaces verts entretenus. Les maires sont responsables de la question environnementale devant les chefs des daïras, qui doivent y veiller quotidiennement. Quant aux crédits alloués aux communes, pour la réalisation des divers projets, en vue d’améliorer les conditions de vie des citoyens, ne sont consommés qu’à 38%. Un taux jugé très faible par le wali, alors que nous entamons le quatrième trimestre de l’année 2017.

Le wali insatisfait instruit les chefs des daïras de tout faire, pour créer un dynamisme au sein des APC, pour qu’elles relancent les opérations de développement, pour atteindre un bon taux de consommation des crédits, avant la fin de l’année. Pour ce qui concerne les constructions illicites, dans les communes, notamment sur des terres agricoles, le wali a instruit les chefs des daïras de relancer les opérations de démolition, et de communiquer à la hiérarchie des états exacts de la situation. A Mostaganem, les espaces verts, dont les jardins « Emir Abdelkader » et le square, situé en face de la mosquée « El Badr » au centre ville sont à l’abandon, depuis de longues années. Ils offrent aux passants et visiteurs de hideux et affreux aspects. L’éclairage public fait défaut dans les rues de plusieurs cités et quartiers.

Des rues nombreuses sont dans un état dégradé, faisant réagir les automobilistes, qui ne cessent de vilipender les élus.

Au Faubourg populaire et ancestrale de Tigditt, nombre de maisons détruites depuis des années, à la suite du relogement de leurs occupants, dans le cadre de l’éradication de l’habitat précaire ou menaçant ruine, dont les décombres n’ont pas encore été enlevés, constituent des refuges pour les rongeurs, dont les rats. Cet état est dénoncé par les riverains, mais en vain. Les responsables concernés restent passifs. Les citoyens souhaitent que la future assemblée populaire communale, qui sera issue des élections locales, du vingt trois novembre prochain, soit formée de membres engagés, sincères, répondant positivement aux préoccupations et attentes de la population.

Les listes de candidatures aux dites élections, ne sont pas rendues encore publiques, alors que des voix s’élèvent pour mettre en garde contre les anciens élus, qui se sont signalés, par des actions et des comportements négatifs, s’ils venaient à y être reconduits. Mais quoiqu’il en soit, les électeurs doivent voter, pour que leurs vœux soient réalisés.

Charef.N