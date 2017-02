Crise économique, retards et déficits…

La politique d’austérité, dite de «rationalisation» des dépenses publiques, semble bien affecter l’un des projets les plus importants et utiles pour la ville, à savoir l’extension du tramway vers Belgaïd, et le site accueillant les infrastructures sportives et l’hébergement des athlètes qui participeront aux JM de 2021. Ce n’est qu’un simple ajournement, avancent certains optimistes qui oublient malheureusement, qu’une année perdue à Oran, se prolonge souvent par trois ou quatre années de retard dans la livraison des projets. Lors de sa dernière visite à Oran, Boudjemaa Talaï, le Ministre des Transports, avait réaffirmé, que la conjoncture économique actuelle a imposé, le gel de plusieurs projets d’utilité publique, qui étaient programmés à Oran. L’extension du tramway d’Oran est classée pourtant prioritaire car, il entre dans le cadre des préparatifs, des futurs Jeux méditerranéens de 2021. Un événement qui, selon le discours officiel, permettrait à la ville de gagner ses galons de métropole méditerranéenne, digne de ce nom… Par ailleurs, l’extension du tramway d’Oran vers l’Est de la ville et vers l’aéroport Ahmed Ben Bella, est l’un des projets les plus attendus car, il devrait permettre une liaison rapide, favorisant l’harmonie et la cohésion au sein d’un tissu urbain en pleine croissance, marqué par des distorsions, voire des «injustices urbaines» héritées des décennies de laxisme et de tâtonnements. L’austérité budgétaire, imposée il est vrai, par une conjoncture financière implacable, risque ainsi de pénaliser le processus de développement local, surtout pour les quartiers marginalisés qui sont toujours en attente d’une réelle et sérieuse prise en charge. Malgré les efforts des autorités locales, et les sommes colossales dépensées et les mêmes spéculations, liées à une faillite de l’opérateur engagé pour ces travaux, à l’incompétence et au laxisme des gestionnaires communaux concernés ou encore à un cruel manque d’argent et de financement, lié à la crise économique. «Nous avons mis plus de trente ans, pour réaliser une simple ligne ferroviaire entre Oran et Arzew… Et encore, ce train promis il y a plus d’une semaine, n’a toujours pas sifflé… alors comment voulez-vous que des projets de maintenance du cadre de vie dans ces quartiers oubliés, puissent voir le jour?» Cette complainte, exprimée par un vieux retraité de la cité, résume bien l’amertume, le doute et la morosité ambiante, en cette période, marquée on le sait, par l’agitation politique, autour des prochaines législatives… Un autre débat qui vaut son pesant d’or.

Par S.Benali