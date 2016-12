<span style='text-decoration: underline;'>Faiz Esserradj à Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Crise libyenne : le dernier quart d’heure ?</span>

La visite Faiz Esserradj relève-t-elle d’une détermination des belligérants libyens d’éviter la confrontation armée et de favoriser le dialogue et la réconciliation nationale dans l’intérêt de la Libye et de son peuple ?

Alger: Smaïl Daoudi

Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d’entente nationale de Libye, Faiz Esserradj, est attendu aujourd’hui à Alger. Le communiqué des services du Premier ministre qui fait état de cette visite, évoque «la concertation entre les deux pays», comme l’un des motifs de ce déplacement. Il reste, que ledit communiqué note que M. Esserradj «abordera l’évolution de la situation et les efforts entrepris dans le cadre du règlement politique de la crise que connaît ce pays frère». Une claire allusion aux efforts de paix engagés par l’Algérie et qui connaissent une nette accélération, avec notamment la visite du maréchal Haftar à Alger. Pour le Premier ministre, cette visite «permettra de réitérer la position constante de l’Algérie, qui soutient la dynamique de paix initiée dans ce pays». Cela étant, il est clair que la relance des pourparlers autour du dossier libyen témoigne de l’évolution des positions de plusieurs acteurs politiques internationaux, dont les Etats Unis, l’Italie et l’Egypte. Et le fait de charger l’Algérie de défricher le terrain, autorise à penser que la question libyenne ne connaîtra pas une solution armée. En effet, l’Algérie qui a toujours défendu une position «fondée sur la solution politique, le dialogue inclusif et la réconciliation nationale, dans le respect de la souveraineté nationale de la Libye», comme le souligne la même source, présentera un plan de paix inclusif qui tient compte des constantes de son action diplomatique.

Pour l’heure, il faut bien se rendre à l’évidence qu’il n’y a pas encore de quoi crier victoire. Même si les diverses capitales qui tirent les ficelles des milices présentes sur le terrain à Tripoli et Tobrouk semblent convaincues de la nécessité du dialogue pacifique, l’on ne voit pas encore un rapprochement, digne de ce nom, entre les gouvernements en place dans ce pays. Ce qui a été constaté sur le terrain relève prioritairement de l’action militaire contre Daech dans la ville de Syrte. La victoire de l’armée de Tripoli ouvre quelques perspectives, au sens où le scénario syrien peut être considéré comme exclus, mais hormis cette avancée, il n’y a pas grand chose.

Cela dit, il existe en Libye dorénavant une donne centrale, en ce sens que la puissance diplomatique algérienne s’est mise sérieusement à l’œuvre, appuyé par un consensus international sur l’impérieuse nécessité d’un accord de paix. Après le maréchal Haftar qui donne l’impression d’avoir mis de l’eau dans son vin, M. Esserradj n’hésitera pas à arrondir les angles, de sorte à ce que les deux camps qui se livrent une guerre sourde, puissent trouver un terrain d’entente sous les auspices d’Alger.

Verrons-nous un accord sur un gouvernement d’union national dans les prochains jours ? Rien ne l’interdit. En tout cas, les conditions d’un accord sont réunies.