Cristiano Ronaldo n’a pas apprécié les avances du Real Madrid à Neymar

Selon une source proche de son agent Jorge Mendes, la star portugaise aurait très mal vécu de voir son président Florentino Perez évoquer publiquement l’éventuelle venue de Neymar au Real.

De l’eau dans le gaz entre Cristiano Ronaldo et l’état-major du Real Madrid ? Au-delà des difficultés sportives que traverse actuellement le club merengue (giflé à domicile par le Barça lors du Clasico (0-3), le Real pointe désormais à 14 longueurs de son rival au classement), les relations entre la superstar de la Maison Blanche et le président Florentino Perez se sont considérablement tendues ces dernières semaines.

Un “manque de respect”

Proche de l’influent agent de CR7 Jorge Mendes, le journaliste Duncan Castles rapporte ainsi que Cristiano Ronaldo n’adresserait tout simplement plus la parole à l’homme qui l’a fait venir à Madrid, en 2009.

Le Portugais entretiendrait ainsi plusieurs griefs à l’encontre de son président. Courroucé de ne pas avoir pu se mettre d’accord avec le club merengue au sujet de son augmentation de contrat, Cristiano aurait par ailleurs vu d’un très mauvais œil la cour assidue faite par Florentino Perez à Neymar, la star du PSG.

“S’il était à Madrid, il aurait plus de facilités pour gagner le Ballon d’Or, avait ainsi lancé Perez au sujet de Neymar il y a quelques semaines. Madrid est un club qui donne ce dont il a besoin à un grand joueur, tout le monde sait que je voulais le signer à l’époque.” Tout sauf discret, l’appel du pied aurait, selon Duncan Castles, irrité au plus haut point Cristiano Ronaldo, qui se serait plaint auprès de ses amis d’un“manque de respect” de la part de son président, d’autant plus que ces déclarations avaient été faites dans la foulée de la cérémonie du Ballon d’Or 2017 attribué à CR7. Pour se faire pardonner, Florentino Perez va désormais devoir sortir le chéquier…