<span style='text-decoration: underline;'>Mondial 2018 (Qualifications) Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Daham «fier» de rejoindre les Verts</span>

Le néo-international algérien du FC Sochaux (Ligue 1 française de football) Sofiane Daham s’est dit mardi «fier» de rejoindre pour la première fois l’équipe nationale, en vue de la double confrontation face à la Zambie, les 2 et 5 septembre, comptant respectivement pour les 3e et 4e journées des qualifications du Mondial 2018 en Russie.

«Je suis très content et fier de rejoindre les Verts, ça toujours été dans mes plans de joueur pour l’Algérie. Mon premier objectif dans l’immédiat est de bien m’intégrer, prendre mes repères, ensuite tenter d’arracher une place de titulaire», a affirmé Daham (21 ans) dans un entretien accordé au site de la fédération algérienne de football (FAF). Le natif de Saida (1m 80, 70 kg) s’est mis à l’évidence en ce début de saison avec quatre titularisations en autant de matchs, marquant un but face à Bourg en Bresse Personnas (2-0) lors de la 1re journée, et distillant deux passes décisives. «J’ai eu un bon début de saison avec Sochaux avec un but marqué et deux passes décisives. J’ai été contacté par le sélectionneur national Lucas Alcaraz qui a décidé de me convoquer pour les deux prochains matchs, ça m’a fait grandement plaisir ainsi que pour ma famille», a-t-il ajouté. Et d’enchainer : «La sélection est composée d’excellents joueurs, pour moi c’est le top niveau. Le plus important est de bien représenter mon pays, gagner le maximum de matchs et pourquoi pas aller à la Coupe du monde 2018». Interrogé sur les deux prochaines sorties face à la Zambie, le milieu offensif de Sochaux reste confiant quant aux possibilités de l’Algérie à redresser la barre après une entame de campagne qualificative difficile. «Face à la Zambie, nous n’avons plus droit à l’erreur. Nous allons mouiller le maillot en se donnant à fond. Il reste quatre matchs à disputer, tout reste possible», a-t-il conclu. Les Verts ont entamé lundi un stage au Centre technique national de Sidi Moussa en présence de 25 joueurs dont deux invités. Les Verts s’envoleront jeudi prochain pour Lusaka à bord d’un avion spécial (11h00), soit à deux jours du match prévu samedi prochain (14h00 algériennes). Les Verts accueilleront les «Chipolopolo» le mardi 5 septembre au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine (20h45) dans le cadre de la 4e journée. L’Algérie occupe la troisième place du groupe B avec un seul point à égalité avec la Zambie après deux journées. Le Nigeria avec six points domine le groupe devant le Cameroun (2 unités) qui s’affrontent dans l’autre confrontation du groupe.