<span style='text-decoration: underline;'>MCO</span>:<br><span style='color:red;'>D’anciens joueurs participent à une nouvelle marche des supporters</span>

Une imposante marche a été organisée samedi après-midi par des supporters du MC Oran à laquelle ont pris part également d’anciens joueurs de cette équipe de Ligue 1 de football.

Des milliers de fans oranais, mécontents de la gestion de leur formation qui ne cesse de manger son pain noir depuis plusieurs années, ont commencé leur marche à partir du siège du club sportif amateur sis au centre-ville, un siège totalement abandonné et qui menace ruines, traduisant parfaitement l’état de déliquescence dans lequel se trouve le plus grand club de l’Ouest du pays. Les supporters contestataires, auxquels se sont joints d’anciens joueurs à l’image de Cherif El Ouezzani, Ouasti, Zerrouki, Acimi et Guesbaoui, se sont dirigés vers le siège de la wilaya pour transmettre leur revendication principale au wali, à savoir le départ de tous les actionnaires et confier le club à une entreprise publique. Cette réaction fait suite à l’annonce du refus de l’entreprise Hyproc de reprendre le club, s’engageant seulement à l’accompagner en tant que sponsor. Une défection qui oblige les actionnaires de la société sportive par actions du MCO à élire un nouveau président en remplacement d’Ahmed Belhadj dit «Baba», qui a démissionné de son poste dimanche dernier.