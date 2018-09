Nous sommes sur le perron de la rentrée sociale. La chaleur qui caractérise ce premier jour de septembre ne fait pas qu’inquiéter les météorologues. Les autorités centrales du pays se mordent un peu les lèvres à la vue de la carte météo du pays. Et pour cause, pas plus tard qu’avant-hier, une embarcation chargée de jeunes harragas a été interceptée au large de Ghazaouet. Il n’est pas exclu qu’aujourd’hui encore, d’autres candidats à l’émigration clandestine prennent, eux aussi la mer. Le phénomène n’est pas algérien puisque Marocains et Tunisiens vivent avec la même hantise de voir leur jeunesse prendre le risque de perdre la vie pour rejoindre l’autre rive. Mais combien même le mal est maghrébin, il est aussi algérien, et c’est ce qui doit nous interpeller.

Les harragas de Ghazaouet, de Annaba et d’ailleurs, sont généralement reconduits jusqu’au rivage et remis à la justice pour répondre d’un délit qu’ils auraient commis, même si pour ce faire, ils ont dépensé des dizaines de milliers de dinars. En fait, dans ce scénario tragique, l’on a des individus qui triment dur pour gagner le prix du billet de ce qu’ils pensent être, leur liberté. Ils se font arrêter après avoir payé le prix fort de leur traversée. Dans cette histoire, il faut bien reconnaître que les harragas ont le plus mauvais rôle.

Mais le scénario ne se termine pas devant le juge. Car après une peine de prison avec sursis, le mis en cause plus que jamais décidé à tenter une nouvelle fois sa chance prendra les mêmes risques même au péril de sa vie .Son seul souci est lié aux conditions météorologiques.

Entre deux tentatives, il peut s’écouler plusieurs mois, voire un ou deux ans. Car,le harag doit encore une fois réunir les 150 000 dinars, la carte de rechargement de son téléphone mobile ainsi que les 100 ou 200 euros qui serviront comme point de départ à l’aventure.

Le reste on peut aisément le deviner, puisque la vie d’un jeune candidat à l’immigration clandestine est un cycle sans fin. Cette existence n’a peut-être aucun sens pour une personne normale, mais le Harag, lui, est un personnage d’un film dont il est le metteur en scène. Qu’importe s’il échoue à chaque fois où qu’il soit parqué avec des milliers d’autres jeunes dans les centres de rétention européens. Sa vie c’est dans sa tête. Il rêve ! Cela personne ne peut le lui enlever. Ni les gardes-côtes, ni les juges, ni la police et encore moins les politiques européennes. S’il meurt pendant la traversée, ce n’est pas plus mal. A défaut de vivre, il aura rêvé !

Par Smaïl Daoudi