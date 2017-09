<span style='text-decoration: underline;'>Aid El Adha </span>:<br><span style='color:red;'>Dans le calme et le recueillement</span>

La population oranaise a fêté l’Aïd El Adha dans le calme et la sérénité, alors que la veille, une grande affluence régnait dans la superette et au marché de fruits et légumes, beaucoup de chaînes devant les boulangeries.

Tout le monde semblait être paré, pour fêter l’Aïd El Adha sans tracasserie de ravitaillement. Le jour de l’Aïd El Adha, les fidèles tous habillés en Abaya, devaient être présents à 7 heures du matin dans les mosquées pour la prière de l’Aid où la plupart de la «Khotba» des imams, relate le récit de Sidna Ibrahim et son fils Ismail, qui devait être sacrifié suivant la vision de Sidna Ibrahim. Après la prière, chacun rentra chez lui pour préparer le sacrifice du mouton et les rues se vidaient au fur et à mesure.

On remarquait seulement les bouchers «debbahin», armés de couteaux, qui sillonnaient les rues à la recherche d’un éventuel client. Donc, toute la matinée du vendredi, la ville était silencieuse, et il était difficile de trouver un transport ou un magasin ouvert. Seuls, quelques boulangers qui comme il était prévu, avaient ouvert à l’aube pour livrer quelques fournées de pain. Mais dans l’ensemble, tout le monde a fêté l’Aïd El Adha.

Et contrairement aux années passées, Oran n’a pas vécu de crise pour ce qui est des divers commerces de première nécessité. Tout était sur les étalages, mais les prix avaient grimpé comme d’habitude chez nos commerçants dits «Musulmans» en cette fête religieuse. Le soir, beaucoup de citoyens se sont rendus chez le boucher du coin, pour faire découper le mouton. Ce qui est pratique et propre, mais à des prix qui varient entre 1.500,00 et 2.000,00 DA. Ainsi, les bouchers n’ont pas chômé. Ils ont participé indirectement au sacrifice. Les peaux de moutons ne semblent plus être récupérées et sont jetées dans les poubelles où les odeurs des déchets envahissaient les endroits où elles étaient entreposées. Cependant, cela ne semblait pas gêner les gens qui dans le temps, étaient mieux organisés et observaient la réglementation en vigueur dans ces cas de figure.

Adda.B