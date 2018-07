L’Algérie indépendante fête ses 56 ans. Une jeune Nation qui a su se frayer son chemin dans le gotha des grandes Nations, malgré les immenses épreuves auxquelles elle a du faire face tout au long de ces 56 ans. Des épreuves et des défis que l’Etat et le peuple ont affronté ensemble face à une adversité farouche de l’extérieur mais aussi de l’intérieur du pays. Des épreuves qui en finalité, n’ont fait que cimenter l’union de la Nation et consolider les rangs d’un peuple résolument tourné vers l’avenir et conscient que tout n’est pas parfait et que bien d’autres défis et sacrifices restent à faire.

Et c’est ce qu’a souligné le président de la République dans son message à l’occasion de la célébration de ce 56e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse. Le président Bouteflika tout en saluant et en mettant en évidence les grandes réalisations concrétisées jusque-là, estime que beaucoup reste encore à faire. L’Algérie et son peuple aspirent à d’autres victoires et à mener d’autres batailles qui renforceront encore plus notre indépendance et assoiront à jamais une société ouverte et démocratique capable d’appréhender l’avenir dans les meilleures dispositions.

Ainsi, le président Bouteflika a rappelé les défis qui restent à lever dans les prochaines années. «En dépit de toutes les réalisations accomplies, de tous les pas franchis par notre pays, écrit le chef de l’Etat, beaucoup reste encore à faire et nous aurons à relever le défi de la diversification de l’économie nationale pour nous affranchir de la dépendance démesurée aux hydrocarbures et celui de l’ancrage de la démocratie et de la promotion du sens civique pour tirer le meilleur avantage de la diversité de nos opinions et régler tous les conflits de la manière la plus civilisée qui soit».

Dans un monde de plus en plus instable et secoué par des conflits longs et violents, l’Algérie se doit aujourd’hui, de se prémunir de toute dépendance extérieure et cela ne peut passer que par l’édification d’une économie forte et capable de s’émanciper sérieusement et réellement de sa dépendance des hydrocarbures et ce, dans une société ouverte et convaincue que la démocratie est le modèle le plus à même de libérer toutes les compétences nationales et toutes les énergies et de créer un climat politique serein et apaisé.

En face le monde est des plus agité et plus qu’il ne l’a jamais été auparavant et l’Algérie se doit d’être forte intérieurement pour éviter toutes ces menaces qui la guettent, comme l’a écrit le chef de l’Etat «Nous sommes appelés à préserver l’indépendance nationale et la souveraineté dans la prise de décisions dans un monde instable et non régulé».

Par Abdelmadjid Blidi