<span style='text-decoration: underline;'>Mila</span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts et trois blessés dans un accident de la route à Ferdjioua</span>

Deux personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées dans un violent accident de la circulation, survenu lundi soir, au niveau de la route nationale RN100 à la commune de Ferdjioua (wilaya de Mila), a-t-on appris des services de la direction locale de la protection civile. L’accident a eu lieu aux environs de 18:06 suite à collision entre un véhicule touristique immatriculé à Mila et un véhicule utilitaire portant immatriculation de la wilaya de Jijel, a précisé la même source. Ce tragique accident a couté la vie à deux personnes (un homme et une femme) âgées de 58 et 56 ans qui ont succombé à leurs blessures après leur évacuation, par les éléments de la protection civile, aux urgences de l’établissement hospitalier de Ferdjioua, ajoute-t-on de même source. Les trois personnes blessées ont été évacuées, quant à eux, par des particuliers vers l’hôpital de la même commune. Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.