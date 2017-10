De gargotier à vendeur de comprimés psychotropes

Les éléments de la police judiciaire, relevant de la sureté de wilaya d’Ain-Témouchent ont réussi, à mettre fin aux activités de deux personnes, qui s’adonnaient à la vente de comprimés psychotropes, au niveau de la ville de Témouchent, parmi le milieu juvénile. En effet, ces mêmes services ont eu vent, des activités douteuses d’un gargotier, qui utilisait son local de travail, pour écouler la marchandise prohibée. Après avoir exploité ces renseignements crédibles, les policiers après avoir mis en place de sécurité, ont réussi à lever le voile sur les activités, au sein même du restaurant, avec en clé, la découverte de comprimés psychotropes, tout comme les 65 autres comprimés, saisis à la suite d’une perquisition, dans le domicile de l’un d’eux. Il s’agit là de deux individus, répondant aux initiales de B.A et Z.M, âgés respectivement de 29 et 37 ans. Présentés une première fois, par devant monsieur le procureur de la république, auprès du tribunal d’Ain-Témouchent, et jugés par la suite, les mis en cause se verront prononcer une sentence de 3 ans de prison ferme, à l’encontre de B.A et une relaxe pour Z.M.

Sabri Nadjib