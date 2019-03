<span style='text-decoration: underline;'>Chambre de commerce et de l’industrie algéro-française </span>:<br><span style='color:red;'>De «grandes opportunités» de croissance s’offrent au partenariat Algéro-français</span>

De «grandes opportunités» de croissance s’offrent au partenariat algéro-français, a estimé, mardi à Oran, le président de la Chambre de commerce et de l’industrie algéro-française (CCIAF), Michel Bisac.

Le partenariat entre les opérateurs économiques des deux pays, dans plusieurs domaines d’activités industrielles et d’affaires, dispose de fortes chances pour se développer, a indiqué le président de la CCIAF dans une déclaration à la presse, en marge de l’ouverture des premières rencontres algéro-françaises de l’industrie pétrolière et gazière.

«L’Algérie est un pays qui s’est lancé dans la production et qui s’ouvre sur le partenariat», a souligné M. Bisac, tout en notant l’importance de la dynamique industrielle diversifiée dans l’avenir du partenariat du pays. Il a mis l’accent sur l’amélioration du climat d’affaires et du partenariat en Algérie, notamment dans le domaine de la pétrochimie, de l’agroalimentaire et de l’industrie automobile. «Pour la pétrochimie, et dans le cadre du plan stratégique de développent du groupe pétrolier Sonatrach, d’énormes opportunités de partenariat sont assurés. Nous nous sommes engagés à les mettre en valeur par l’intensification des activités de communication et de la mise en relation entre les opérateurs des deux pays», a-t-il ajouté. «Cette dynamique va permettre le développement d’un important tissu de sous-traitance autour de l’industrie pétrochimique en Algérie en même titre que l’industrie automobile», a-t-il ajouté. Organisée au Centre de Conventions Mohamed Benahmed d’Oran, cette rencontre de deux jours est marquée par la participation de 200 entreprises nationales publiques et privées et 33 sociétés françaises, ainsi que quelques filiales du groupe Sonatrach et la compagnie française Total.

Elle intervient dans la continuité des rencontres professionnelles de la CCIAF et ce, dans l’objectif de promouvoir les opportunités de partenariat industriel et en matière de développement des capacités de sous-traitance et de maintenance des activités pétrolières et gazières. Ces premières rencontres se déroulent sous forme de rencontre B to B et d’ateliers techniques.