De la Bastille à M’dina Jdida La chanson des J.M….

L’organisation des prochains jeux méditerranéens de 2021 à Oran, depuis son annonce, n’a pas cessé de servir d’argument fort, ou d’alibi, devant justifier une impérieuse nécessité de lancer telle ou telle action d’amélioration urbaine ou opération de maintenance ordinaire, normalement inscrite au calendrier de travail des autorités concernés. Après le projet d’aménagement du marché de la rue des Aures, ex-La Bastille, évoqué il y a plus de dix ans et à chaque fois vainement relancé, on reparle aujourd’hui de l’opération de restructuration et d’assainissement du cadre urbain autour du vieux marché de M’dina J’dida. Un site marginalisé depuis des années et lui aussi livré à l’anarchie et à la clochardisation avancée forgée notamment par l’envahissement des marchands et commerçants illicites squattant les trottoirs et les chaussées. Il y a quelques mois, une instruction du Wali a été donnée aux gestionnaires concernés leur demandant, entre autres, de démolir le «vieux moulin» situé au marché de M’dina Jdida, et jugé porteur de grands risques «d’effondrements et d’incendies». Une vision simpliste de l’aménagement urbain qui consiste à détruire et à supprimer, plutôt qu’a corriger, réparer et restaurer les éléments porteurs de risques suite à des années d’abandon et de laxisme organisé. L’assiette foncière devant être récupérée après démolition du vieux moulin de M’dina Jdida devrait, disait-on, servir à la réalisation d’un nouveau marché couvert «aux normes plus modernes». Une approche qui ne semble pas tenir compte de l’aspect historique et de la dimension patrimoniale de ce vieux site de Mdina Jdina connu de tous les algériens et de grand nombre d’étrangers. En réalité, la réhabilitation du marché de M’dina J’dida, et l’assainissement de tout l’environnement dans ce quartier historique, passe par un incontournable changement des mentalités et des pratiques sociales allant en contre-sens des valeurs de citoyenneté et de respect des lois de la République. Par ailleurs, l’absence de stratégie réfléchie et efficace, assurant une restructuration urbaine à court et moyen terme, ne peut permettre une réelle prise en charge de ce genre d’actions impliquant de la rigueur et de la compétence. A l’image de ce parking à étages, lancé il y a des années, et qui n’a toujours pas été réceptionné pour de curieuses tergiversations sur sa vocation et son affectation… Vouloir croire, ou faire croire, que ces projets initiés depuis des années, parfois même des décennies, seront enfin concrétisés par la seule magie des «jeux méditerranéens de 2021», serait faire preuve d’une naïveté sans limites, ou… d’une langue de bois digne du règne de la pensée unique.

Par S.Benali