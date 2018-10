<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés </span>:<br><span style='color:red;'>De la cocaïne saisie et deux voleurs arrêtés</span>

De la cocaïne saisie et deux voleurs arrêtés

La brigade de lutte contre les stupéfiants de la sûreté de Sidi Bel Abbés vient de saisir une quantité de cocaïne et interpeller ldeux dealers impliqués dans cette affaire. Les faits remontent à une information sur la présence de deux personnes qui écoulaient leur drogue au niveau du chef lieu de la wilaya.

La perquisition du domicile de l’un d’eux a permis la saisie de douze grammes de cocaïne, répartis dans 25 petits sachets et une somme d’argent estimée à plus de dix millions de centimes ,provenant de ce commerce prohibé. Les deux dealers âgés d’une quarantaine d’années ont été aussitôt incarcérés.

Dans un autre contexte, deux voleurs furent appréhendés par les éléments de la dixième sûreté urbaine de SBA. Les deux inculpés ,âgés de 16 et 18 ans, utilisaient leur moto de marque Vespa pour procéder à des vols à l’arraché.Ainsi, ils ont pu subtiliser des biens à plus de six victimes.

Parmi le butin découvert à leurs domiciles, on compte des téléphones portables, des billets de banque en Euros, des bijoux, des montres et des sacs à mains. Les objets volés ont remis à leurs propriétaires et les deux voleurs ont été arretés.

M. Bekkar