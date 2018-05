Le géant de l’industrie électronique Condor, entend installer en Tunisie, une importante usine de téléviseurs. Cet investissement en terre maghrébine, a de quoi susciter la satisfaction des Algériens que nous sommes. Voir un opérateur national peser de tout son poids sur le marché régional de l’électronique, est certainement un motif de fierté et sans doute un exemple à suivre. Mais est-ce vraiment un exemple à suivre, lorsqu’on sait que le pays a besoin d’un maximum d’investissement ? Les économistes diraient qu’il arrive très régulièrement qu’une entreprise ait besoin d’un espace vital qui va au delà des frontières des pays qui l’a vu naître. On pourrait accorder à Condor cette taille qui l’oblige à grandir en dehors des frontières du pays. Mais en tout état de cause, il faut bien que le patron de Condor sache, qu’autant les Algériens peuvent être fiers de leurs opérateurs économiques, autant ils ne pourraient en aucun cas supporter un processus de délocalisation des unités de productions algériennes. L’annonce de Condor de destiner la production de l’usine tunisienne à l’exportation, amène, en effet, à se poser un certain nombre d’interrogations.

L’inquiétude est d’autant plus de mise qu’après des décennies de disette, les derniers chiffres du commerce extérieur, font état de progression régulière des exportations hors hydrocarbures. Les Algériens avaient presque désespéré des capacités de leur économie à se trouver un débouché à l’international autre que le pétrole. Même si, ramenée au volume, cette progression peut faire sourire plus d’un, il reste qu’elle est bien là et se place comme un indicateur sérieux d’un dynamisme futur de l’économie nationale.

En d’autres termes, il nous faut fructifier sur cette base, si petite soit-elle, pour pousser les opérateurs économiques nationaux à changer d’attitude vis-à-vis du marché international et entrevoir avec le sérieux qu’il faut, l’option de l’exportation hors hydrocarbures. Cette façon de voir l’économie, devrait être une constante dans le discours et de la pratique des tous les acteurs politiques, sociaux et économiques du pays.

En fait, l’aptitude à exporter des produits fabriqués par des compétences algériennes, ne relève pas seulement du fait économique. Elle replace le pays sur la scène internationale. L’Algérien à qui tout le monde rappelle son inaptitude à exporter autre chose que le pétrole, a tendance à s’auto-déprécier. C’est là d’ailleurs, l’autre constance dont il faut absolument se défaire si nous aspirons au développement de notre pays. A M.Benhamadi et les autres patrons de faire en sorte à ne pas décevoir encore les Algériens.

Par Smaïl Daoudi