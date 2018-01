<span style='text-decoration: underline;'>Après l’augmentation du tarif des taxis</span>:<br><span style='color:red;'>De longues files dans les stations du tramway de Sidi Bel-Abbès</span>

Les différentes stations du Tramway de Sidi Bel-Abbes enregistrent de longues files d’attente des passagers ce weekend après l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification du transport par taxi, a-t-on constaté.

Les passagers ont préféré se déplacer en tramway après la hausse de la tarification des taxis au centre-ville de Sidi Bel-Abbes à 90 DA, jugée chère par la plupart des passagers. Farid, enseignant en primaire a estimé que les nouveaux tarifs de transport par taxi sont très élevés pour un travailleur qui se déplace tous les jours pour aller à son travail.

«Nous nous attendons à ce que les tarifs augmentent après la hausse du prix du carburant, mais cette hausse n’est pas à la portée du simple citoyen», a-t-il déclaré.

Une citoyenne, Fatima trouve que le tramway est aujourd’hui le moyen le mieux indiqué pour les habitants de la ville de Sidi Bel-Abbès à la lumière du prix élevé du transport par taxi et même en commun, soulignant que le tramway est un acquis précieux assurant le transport à moindre coût et en un temps plus court.

Des chauffeurs de taxi rencontrés ont exprimé à l’APS leur désapprobation quant à la nouvelle tarification décidée par la direction des transports en consultation avec les syndicats, trouvant qu’elle est très élevée et qu’elle porte préjudice à leur activité qui a déjà régressé avec la mise en service du tramway. Amar, chauffeur de taxi depuis plus de 15 ans, a rappelé que le tarif qui était entre 50 à 70 DA n’était pas accessible à tout le monde. Une augmentation de 10% pour le transport par bus et de 13% par taxi est entrée en application le 10 janvier.

Face à cette situation, des taxieurs à Sidi Bel-Abbes interpellent les services concernés à reconsidérer ces nouveaux tarifs pour le transport en taxi en prenant en considération le pouvoir d’achat des citoyens, de crainte pour leur activité qui régresse devant la forte concurrence imposée par le tramway.