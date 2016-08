<span style='text-decoration: underline;'>USMBA | Première défaite et des inquiétudes</span> :<br><span style='color:red;'>De nécessaires réglages durant cette trêve jusqu’au 10 septembre</span>

C’était avant-hier vendredi, que l’USM Bel Abbés a enregistré son premier revers, après seulement deux journées disputées, de la Ligue Une Professionnelle.

Une défaite qui s’ajoute au premier faux pas à domicile, devant l’USM Harrach, et une ligne d’attaque qui demeure muette, en ce début de championnat. A vrai dire, les attaquants Koriba, Ghezzali, Balegh et le meneur Tabti, recruté de l’ASMO au prix fort, n’ont pas donné de signe positif, au moins vis-à-vis du grand public d’El Khadra. Le milieu de terrain reste lui aussi défaillant, car l’équipe est à la recherche d’un meneur de jeu, capable de transformer les balles récupérées vers la ligne offensive. L’entraîneur Chérif El Ouzzani l’avait clairement annoncé, à quelques jours de l’entame, de l’exercice 2016/17, que son équipe n’était prête qu’à 65% de ses capacités. Après deux journées et un seul point récolté, il est temps de pallier les lacunes et se comporter réellement en équipe de première division. Quant à l’attaquant El Amali, il est certain qu’il reste le sauveur de la troupe, car son absence pour blessure a pesé lourd sur l’effectif. Cette mini trêve de deux semaines, à cause du match de sélection nationale du 04 septembre prochain, reste une aubaine pour le staff technique, afin qu’il procède aux réglages nécessaires, avant la joute du NAHD à Bel Abbés, prévue le samedi 10 septembre prochain.

B. Didéne