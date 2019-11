<span style='text-decoration: underline;'>Travaux publics </span>:<br><span style='color:red;'>De nouveaux projets pour l’amélioration du réseau routier</span>

Dans le cadre du vaste programme des projets de développement à concrétiser au niveau de divers lieux de la wilaya d’Oran pour l’amélioration du cadre et niveau de vie des citoyens, les services concernés déploient tous les moyens humains et matériels pour arriver à achever à terme les travaux en cours au niveau des divers chantiers et livrer les projets selon les délais arrêtés sur le cahier des charges.

Dans le même cadre et concernant le secteur des travaux publics qui relève de la wilaya, les dits services ont débloqué une enveloppe budgétaire conséquente pour la réalisation d’importants projets, à savoir entre autres, la réalisation de la nouvelle route qui s’étale sur une longueur d’environ quelque quatre kilomètres qui relie au nouveau stade olympique de Belgaid. Les dits services ont signalé que cette action va apporter un plus dans le domaine et va permettre d’alléger la pression au niveau des routes voisines et de permettre aux conducteurs de circuler aisément pour aller d’un point à un autre, notamment les automobilistes qui empruntent au quotidien les routes du dit lieu et qui se retrouvent bloqués dans un embouteillage monstre, surtout à des heures de pointe, ce qui peut engendrer des accidents de la circulation. Pour éviter ces désagréments, des feux tricolores et de signalisation ont été installés au niveau des routes mitoyennes au dit stade pour améliorer les conditions de circulation des automobilistes. Ces projets rentrent également dans le cadre du programme des préparatifs de l’événement sportif important tant attendu par les citoyens, en l’occurrence, les jeux méditerranéens 2021 qui sont prévus à Oran. Pour assurer de bons préparatifs, tous les secteurs doivent s’impliquer sur tous les plans.

Bekhaouda Samira