<span style='text-decoration: underline;'>Port d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>De nouvelles dispositions pour la haute saison</span>

Dans le cadre du programme spécial de la saison estivale, et pour un bon accueil des émigrés durant cette période, les services du port d’Oran ont pris leurs dispositions et déploient beaucoup d’efforts, tant humains que matériels, pour atteindre des résultats satisfaisants en offrant les meilleurs services à la communauté algérienne qui vit à l’étranger et qui vient passer ses vacances d’été au bled.

Dans le cadre du programme des projets de développement à concrétiser au niveau de la wilaya d’Oran, et pour l’amélioration et la modernisation de la structure portuaire, le port d’Oran a réceptionné entre autres, un nouveau quai et une nouvelle passerelle qui vient d’être installée afin de permettre aux passagers de passer rapidement du bateau vers les services des douanes au niveau du nouveau quai. Ces nouvelles structures vont apporter un plus au niveau de ce lieu, en permettant d’améliorer les conditions de transit et faciliter également les procédures de contrôle des voyageurs.

Dans le même cadre, un programme spécial de renforcement a été mis en place cette saison, où le nombre de voyageurs augmente. Sachant que la wilaya d’Oran représente un pôle économique et touristique important, vu sa position stratégique de par son port, l’aéroport international et ses sites touristiques, ainsi que son patrimoine culturel. Sa Corniche et ses plages étant attrayantes, elles attirent donc beaucoup de visiteurs. En effet, chaque été un grand nombre d’émigrés et de touristes afflue vers la wilaya. Par conséquent, les services du port et l’aéroport, sont amenés à fournir plus d’efforts, pour offrir des prestations de service qui soient satisfaisantes et aux normes réglementaires.

Bekhaouda Samira