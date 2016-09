<span style='text-decoration: underline;'>Rentrée scolaire 2016/2017</span> :<br><span style='color:red;'>De nouvelles infrastructures inaugurées par le wali</span>

Le wali d’Oran, M. Zaalane Abdelghani, a donné le coup d’envoi de la rentrée scolaire 2016/2017 à la nouvelle école primaire Reguieg Abdelkader, dépendant du nouveau lotissement groupe Moudjahed Djemaï Medjahed, au secteur urbain El Menzeh qui englobe les habitants des quartiers d’El Hamri, Medioni et du centre-ville d’Oran, tous relogés dernièrement. Cette école comprend 12 classes pour une capacité de 480 élèves des cinq niveaux (1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème année).

Selon le directeur de l’Education M. Slimani Arezki: «Toutes les conditions ont été réunies pour la réussite de cette rentrée scolaire pour faire face au problème de surcharge des classes, notamment dans les localités touchées par le relogement. De nouvelles infrastructures éducatives, couvrant les trois paliers, seront opérationnelles dans la wilaya d’Oran, durant cette rentrée scolaire 2016/2017. Les nouveaux inscrits au niveau de la première année primaire sont au nombre 947 directions au niveau de toute la wilaya soit un total de 30.930 élèves».

Les nouvelles infrastructures ont ouvert leurs portes aux élèves hier. Il s’agit de 04 lycées, 04 CEM et 6 écoles primaires. Il est à signaler que les lycées sont implantés à Gdyel, Oued Tlélat et El Braya. Pour ce qui est du cycle moyen, 04 CEM, dont celui qui a été inauguré par le wali au niveau de Hai Errouman, commune de Gdyel (base 7) c’est-à-dire d’une capacité d’accueil de 1000 à 1200 élèves, avec une demi-pension. Pour le lycée situé au niveau du pôle de Belgaid baptisé au nom du chahid Chakroun Zoubir, d’une capacité d’accueil de 1000 élèves dont 300 bénéficieront de la demi-pension. Ce lycée est composé de 14 classes, 04 laboratoires, deux classes d’histoire géographie, un bloc auditorium et une bibliothèque.

On apprend du chargé de la communication de la direction de l'Education M. Nouar, «que près 339.346 élèves ont rejoint leurs établissements ce 4 septembre à Oran. Le nombre d'élèves inscrits cette année, a connu une hausse de près de 13.000 élèves par rapport à l'année passée dont 5.377 pour le primaire. Quelques établissements d'Enseignement moyen ont, aussi subi des travaux d'extension».

