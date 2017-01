<span style='text-decoration: underline;'>Sécurité routière</span>:<br><span style='color:red;'>De nouvelles mesures plus coercitives appliquées dès le 1er trimestre 2017</span>

Afin d’infléchir la courbe ascendante du nombre d’accidents de la route, le directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière Ahmed Nait El Hocine, a affirmé hier que des nouvelles mesures plus coercitives à l’encontre des conducteurs contrevenants vont entrer en vigueur dès le premier trimestre de l’année en cours.

Alger: Samir Hamiche

Intervenant sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, M. Nait El Hocine a indiqué que «durant l’année 2016, il y a une baisse des indicateurs de l’insécurité routière. Ce sont des résultats très encourageants, mais ils ne sont pas satisfaisants puisque la facture est encore trop exorbitante en terme de vie humaine et en terme d’incidence financière de cette hécatombe. Le responsable a affirmé que l’année 2016, l’Algérie a enregistré moins de morts à cause des accidents de la route.

S’agissant des chiffres, l’invité a indiqué que durant les 11 premiers mois de l’année 2016, le Centre national de prévention et de sécurité routière a enregistré 27.168 accidents de la circulation.

Comparativement à la même période de l’année 2015, il y a une baisse de 17%. Le nombre de personnes décédées durant les 11 premiers mois de l’année 2016, est de 3.718 personnes (549 vies épargnées) et 41.544 blessées, soit 10.903 de moins que ceux observées habituellement au cours des cinq dernières années a-t-il précisé. Le responsable a affirmé que la tranche d’âge des conducteurs ayant causé ces accidents ne dépasse pas 29 ans. Pour ce qui est des nouvelles mesures coercitives prévues à partir du premier semestre 2017, M. Nait El Hocine a cité à titre d’exemple une révision à la hausse du montant des amendes pour des infractions qui causent les accidents. Dans ce cadre, il a affirmé qu’il souhaitait de meilleurs résultats des suites des nouvelles mesures coercitives appelées à être introduites à l’égard des personnes contrevenantes aux règles de conduite notamment précise-t-il, à travers une révision à la hausse, du montant des amendes pour des infractions «génératrices d’accidents». Par ailleurs, l’invité de la Radio nationale a précisé que «la prochaine introduction de mesures répressives à l’encontre des conducteurs de véhicules de transport de voyageurs et de marchandises, ne se conformant pas à la durée légale de travail et dont l’état de somnolence est, relève-t-il, à l’origine de sanglants accidents».

Au titre de la réorganisation de la politique de sécurité routière, M. Naït El Hocine signale que le système appelé à être mis en place ne va pas reposer uniquement sur la coercition mais qu’il allierait, aussi, des mesures pédagogiques et éducatives à l’endroit des conducteurs et des prétendants à un permis de conduire.

M. Naït El Hocine a affirmé enfin que l’un des instruments central de la prévention des accidents est représenté déclare-t-il, par le permis à points dont la totalité des retranchements pourrait, prévient-il, aller jusqu’à l’invalidation de ce document.