<span style='text-decoration: underline;'>Pour lutter contre le coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>De nouvelles mesures préventives pour les demandeurs d’emploi</span>

Dans le cadre du vaste programme des activités pour lutter contre l’épidémie du coronavirus qui est adopté par un grand nombre de structures au niveau de la wilaya d’Oran, les services de l’Agence de l’Emploi ont pris un ensemble de mesures strictes pour éviter que les demandeurs d’emploi ne se déplacent au niveau des bureaux qui relèvent de ladite agence et pour veiller au respect du confinement pour empêcher la contamination par le biais de rassemblement et le contact avec un individu contaminé.

A cet effet, lesdits services prévoient de prolonger les délais des demandes d’emplois en ligne effectives depuis le 1er mars 2020 et qui concernent le renouvellement des cartes d’inscription électronique. Quant à ceux qui bénéficient des avantages dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle, leurs revenus leur seront versés sans qu’ils se déplacent vers lesdits services de l’emploi. Dans le même cadre, il a été signalé que toutes les demandes de travail opérées en ligne, seront étudiées et les résultats seront progressivement communiqués en ligne aux demandeurs d’emploi durant cette période difficile.

Pour le bon déroulement dudit programme, ces services déploient tous les moyens et fournissent tous les efforts pour des résultats satisfaisants ainsi que pour protéger les demandeurs d’emploi dudit virus durant la conjoncture actuelle bien pénible que connait le pays, et pour essayer de lutter contre la propagation de ladite épidémie et arriver surtout à briser notamment, la chaine de contamination en respectant surtout les consignes de sécurité sanitaires pour sortir de la crise qui sévit.

Bekhaouda Samira