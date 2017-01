<span style='text-decoration: underline;'>Amélioration de recouvrement fiscal </span>:<br><span style='color:red;'>De nouvelles procédures introduites par la LF 2017</span>

Pour faire face à la crise financière et renflouer les caisses de la trésorerie publique, l’Etat, en outre des autres mesures, a multiplié les démarches, visant un meilleur recouvrement de la fiscalité. Pour atteindre cet objectif, la Loi de finances 2017 a introduit de nouvelles mesures, pour améliorer le recouvrement fiscal et alléger ses procédures.

Alger: Samir Hamiche

Le Directeur des opérations fiscales et du recouvrement, Arezki Ghanemi, a affirmé jeudi dernier à Alger, lors d’une journée d’étude, sur les nouveaux aspects fiscaux, organisée par la DGI, que s’agissant de l’impôt forfaitaire unique, (IFU), cette loi offre aux contribuables concernés, la possibilité d’opter pour l’imposition selon le régime du réel, une option valable pour ladite année et les deux années suivantes, pendant lesquelles, elle est «irrévocable». Le responsable a indiqué, qu’une autre mesure de la LF autorise les contribuables, relevant du régime de l’IFU, de recourir au paiement fractionné de cet impôt, a-t-il ajouté.

Ils doivent, toutefois, s’acquitter lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du montant de l’IFU, tandis que pour les 50% restants, le paiement s’effectue en deux versements égaux (du 1er au 15 septembre, et du 1er au 15 décembre de l’année).

L’intervenant précise, par ailleurs, que lorsqu’un impôt ou une taxe n’a pas été acquitté, à la date limite de paiement, le receveur des impôts doit transmettre au redevable, une «lettre de rappel». Et ce, 15 jours avant la notification du premier acte de poursuite.

Mais la même loi autorise le receveur, à relancer le recouvrement d’une dette fiscale impayée, jusqu’à ce qu’il soit statué, sur le recours contentieux. Avant cette mesure, les receveurs, qui n’ont mené aucune poursuite contre un contribuable, dans un délai de quatre années consécutives, à partir du jour de l’exigibilité des droits, perdent le recours et sont déchus de toute action, contre ce contribuable.

Une autre nouveauté a été introduite par la LF 2017, en matière de recouvrement fiscal : la «compensation», qui donne la possibilité au receveur des impôts, d’affecter au paiement des impôts, droits, taxes ou pénalités, dus par un redevable, les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes ou pénalités constatés, au bénéfice du même redevable.

Le receveur est ensuite appelé à notifier au redevable un avis, lui précisant la nature et le montant des sommes affectées, au paiement de la créance constatée dans ses écritures, après la compensation, détaille M. Ghanemi.

Pour ce qui est du rééchelonnement des dettes fiscales, des entreprises en difficulté, la LF a fixé un délai maximum de 36 mois, pour l’échéancier de paiement, avec un versement initial minimum de 10%, du montant de la dette fiscale.

L’octroi du délai de paiement est systématiquement assorti, de la remise des pénalités de retard, sans la nécessité de la demande du redevable.

De son côté, la Directrice du contentieux à la DGI, Mme Abdellatif Amel a souligné, que les commissions de recours de wilayas, régionales, en plus de la Commission centrale de recours, ont connu une plus grande professionnalisation, grâce à un article de la LF, qui renforce leurs composantes.

Au cours des débats, des membres de l’Union générale des commerçants et artisans, (UGCA), ont critiqué le fait, que les quelques 3 millions de commerçants et artisans, que compte le pays n’étaient pas représentés, au sein de ces commissions de recours.

Mais selon Mme Abdellatif, la grande majorité de cette catégorie de contribuables est soumise à l’IFU, et qu’elle n’est donc pas concernée, par les procédures contentieuses.

En réponse aux suggestions multiples des représentants de l’UGCA et d’autres chefs d’entreprises, de supprimer carrément les pénalités de retard pour les dettes fiscales, la même responsable a estimé, qu’une telle démarche n’était pas envisageable.

«Lorsque vous contractez un crédit bancaire, que vous ne remboursez pas dans les délais, vous êtes soumis à des pénalités, c’est le même principe pour la DGI», a-t-elle soutenu.

Mais le paiement des pénalités n’est pas exigible immédiatement au redevable, a-t-elle relativisé.