<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT </span>:<br><span style='color:red;'>De nouvelles spécialités seront enseignées à l’INSFP</span>

Sept spécialités sont introduites à l’INSFP de Tissemsilt dont deux nouvelles spécialités afin de répondre aux besoins et spécificités locales du marché de l’emploi, en incitant les jeunes à suivre des formations et stages, pour acquérir un métier d’avenir. Les jeunes pourront désormais, choisir le métier qui leur convient le mieux.

L’ouverture de ces nouvelles filières intervient dans le cadre de l’action du Conseil de wilaya du partenariat, constitué de représentants de différents secteurs et entreprises, afin de pourvoir le marché de l’emploi en main-d’œuvre qualifiée, la nouveauté durant la rentrée de février 2018 dans l’INSFP de Tissemsilt. Il s’agit en culture de viticulture et l’électricité industrielle, ainsi que d’autres ont été retenues telles la maintenance et l’installation des équipements de froid, culture maraichère et installation, maintenance des équipements d’irrigation culture arrosée, métreur vérificateur des études de prix pour le mode apprentissage ainsi que la comptabilité financière en passerelles afin de permettre aux diplômés de technicien de continuer leur formation pour obtenir le diplôme de technicien supérieur a-t-on appris auprès du chargé de la cellule de communication de l’INSFP M.Hamid Belaid.

«Ces spécialités seront enseignées au niveau de l’INSFP de Tissemsilt», selon notre source. Les besoins de la wilaya en cette main-d’œuvre spécialisée, sont importants au regard des nombreux chantiers ouverts dans le cadre de la réalisation dans les filières de l’agriculture, en plus de l’initiative d’une étude socioéconomique pour établir une base de données de prise en charge de la formation adaptée aux besoins du marché du travail dans la région. La direction de l’institut national de la formation professionnelle de la wilaya a initié, en prévision de la prochaine rentrée, (Février 2018), un plan d’information par des campagnes de sensibilisation, des portes ouvertes sur les spécialités et des émissions radiophoniques à cet effet.

«La reconduite et l’ouverture de nouvelles spécialités s’effectuent, selon les besoins du tissu économique de la wilaya, avec l’ouverture des inscriptions, suivie de caravanes et campagnes de sensibilisation et d’information, chaque mois correspondant à une nouvelle session, soit en septembre ou en février. Il y aura également, la tenue de portes ouvertes, à l’intérieur et à l’extérieur de l’institut national de la formation professionnelle, ce qui permettra aux jeunes, notamment les élèves exclus du système scolaire, de découvrir des métiers, qui leur permettront de s’intégrer dans la vie active.

L’institut national de la formation professionnelle accueille quotidiennement, des dizaines de jeunes issus des classes terminales, ainsi que des universitaires, en quête d’une formation pour l’obtention d’un diplôme de TS dans une spécialité qu’ils auront choisie, assistés pour cela par une équipe composée de psychologues et d’enseignants. D’après nos sources, que le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie de formation professionnelle orientée vers l’économie alternative aux hydrocarbures, que cette nouvelle stratégie vise à orienter le système de la formation professionnelle vers des filières et des spécialités économiques dans des secteurs retenus par le gouvernement comme alternatifs aux hydrocarbures dont l’agriculture, le tourisme et l’industrie. Par ailleurs, cette stratégie est basée sur la recherche permanente pour adapter le secteur de la Formation et de l’enseignement professionnels au marché de l’emploi en fournissant des spécialités professionnelles pour satisfaire aux besoins des entreprises économiques en main-d’œuvre qualifiée. Le secteur de la formation professionnelle à s’adapter à la réalité économique du pays en se concentrant sur la formation de la ressource humaine dans des spécialités en adéquation avec les spécificités économiques de chaque wilaya. C’est ainsi, que deux nouvelles spécialités sont programmées pour la rentrée de février 2018 à l’INSFP de Tissemsilt. En somme, des disciplines très prisées par les jeunes candidats qui pourront ainsi s’intégrer rapidement dans le monde du travail et contribuer à l’essor économique, aussi bien de la région dont ils sont originaires, que de tout le pays, une fois les études terminées. Pour s’inscrire à une formation de TS dans l’une des spécialités citées précédemment, les jeunes doivent justifier d’un niveau de terminale et plus. Ces études s’étalent sur une durée de 30 mois, dont six en milieu professionnel. Un stage à l’issue duquel, l’étudiant présentera son mémoire devant un jury, composé de professeurs et de spécialistes. L’INSFP de Tissemsilt compte actuellement 735 stagiaires répartis sur 31 spécialités issues de huit (08) branches.

Mohamed Achraf