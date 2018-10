Débat sur une «Régionalisation éclairée»

Sur invitation des élus de l’APC d’Oran, le professeur Abderrahmane Mebtoul a animé,la semaine dernière,une conférence ayant pour thème, ou slogan, «Rapprocher l’Etat du citoyen». Le conférencié a plaidé face aux élus locaux de l’APC, pour «une nouvelle orientation de la politique socio-économique» et pour un autre mode «d’organisation institutionnelle». Selon lui, cela devrait permettre une plus rapide transition des « collectivités locales providences» actuelles, vers des «collectivités locales entreprises/managers». «Il s’agit pour cela, a expliqué le conférencier, d’opérer un nécessaire changement qui passe par une approche basée sur une identification claire des missions et des responsabilités et une restructuration des fonctions et des services chargés de la conduite de toutes les activités administratives, financières, techniques et économiques». «La régionalisation économique que beaucoup confondent avec le régionalisme, renforce le rôle de l’Etat régulateur, améliore l’efficience économique et contribue à l’unité nationale à travers la cohésion sociale régionale» a argumenté M. Mebtoul face à un auditoire hétéroclite,visiblement pas en mesure de cerner le fond et les nuances de cette théorie sur «la diversité des situations locales» qui selon Abderrahme mebtoul, acteur bien connu des oranais, devrait imposer une «diversité de solutions» permettant de s’adapter «aux conditions locales spécifiques». Prolongeant ce débat autour d’un café, quelques mauvaises langues locales ayant participé à la conférence n’ont pas manqué de marquer leur «soutien» à la «politique de régionalisation» prônée par le conférencier. En ajoutant toutefois que cette vision de l’organisation institutionnelle du pays a été, il y a déjà longtemps, proposée par un parti politique local, le FADJR, qui n’a jamais pu voir le jour à Oran. Initiée en effet en 1995 par des personnalités et des élites intellectuelles oranaises, cette tentative de création d’un grand parti politique oranais, partisan d’une « régionalisation éclairée», qui n’a jamais pu voir le jour, a été cassée dans l’œuf par des manoeuvres et des zizanies forgées par certains serviteurs du temple, sans cesse «infiltrés» dans les arcanes locales. En réalité, ce débat, une «Régionalisation éclairée» reste biaisé par la nature même du système de représentativité qui repose sur une «confiscation» des suffrages au profit des seules sphères partisanes hétéroclites qui occupent les espaces d’expression. Pour le citoyen oranais qui, observe de loin le fonctionnement des assemblées locales, les élus retenus et élus n’a ni les moyens, ni les capacités, ni même souvent, les compétences lui permettant de peser ou d’influencer le choix des décisions prises par les représentants de l’Etat dans le cadre d’une stratégie d’investissement et de développement local majoritairement admise et partagée.

Par S.Benali