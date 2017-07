<span style='text-decoration: underline;'>104.036 candidats concernés</span>:<br><span style='color:red;'>Début aujourd’hui de la session spéciale du BAC</span>

Les 104.036 candidats absents et retardataires aux épreuves du Baccalauréat de la session du juin dernier entameront à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 18 juillet en cours, les examens de la session spéciale, organisée sur décision du président de la République.

Suite à l’exclusion de plus de 100 000 candidats de la session ordinaire organisée du 11 au 15 juin dernier, pour cause d’absence et retard, le chef de l’Etat, a pris la décision de donner une autre chance aux concernés.

Il s’agit précisément de 10.082 candidats scolarisés et 93.954 candidats libres seront répartis sur les 299 centres d’examens à travers l’ensemble du territoire national.

C’est le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune qui a annoncé, le 23 juin dernier, devant les députés, la tenue de la session spéciale, qui est néanmoins critiquée par quelques syndicats autonomes de l’éducation.

Pour ce qui est des mesures de sécurisation, la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, a exigé le même plan met en place lors de la session de juin dernier.

Elle a donné des instructions fermes lors de sa rencontre le 23 juin dernier avec les directeurs et cadres relevant de son secteur, pour que soient appliquées «les mêmes mesures réglementaires et de sécurité» que pour la précédente session de cet examen. Parmi les mesures prises lors de la session ordinaire du baccalauréat figuraient «la possibilité de choisir entre deux sujets dans chaque matière, et l’octroi de 30 minutes supplémentaires pour que les candidats puissent choisir un des deux sujets». Les candidats à cette session spéciale ont retiré leurs convocations à partir du 4 juillet du mois en cours auprès de l’Office national des examens et des concours (ONEC) qui organise cette session. Concernant le côté organisationnel, il est interdit aux candidats d’utiliser les téléphones portables où tout autre moyen de communication à l’intérieur des centres d’examens sachant que toutes ces notes ont été déjà mentionnées dans la convocation remise au candidat. Pour assurer le bon déroulement de cette session, les services de la Sûreté nationale et ceux de la Gendarmerie nationale, ont mis en place un dispositif sécuritaire spécial sur les 48 wilayas, en mobilisant des moyens humains et matériels supplémentaires pour réussir cette épreuve. A noter que les résultats du baccalauréat seront affichés la fin du mois en cours pour que les candidats puissent effectuer leurs inscriptions universitaires à partir du 1 aout, date du début des inscriptions préliminaires sur le site électronique établi par le ministère de l’Enseignement supérieur à cet effet. Le taux de réussite du baccalauréat de l’année dernière était de 49,79 % pour les élèves scolarisés et 33,7% pour les candidats libres.

Alger: Samir Hamiche