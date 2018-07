<span style='text-decoration: underline;'>Baccalauréat </span>:<br><span style='color:red;'>Début de la correction des copies au cours des deux prochains jours</span>

La première opération de correction des copies de l’examen du baccalauréat aura lieu au cours des deux prochains jours.

C’’est ce qu’a annoncé hier la ministre de l’Education nationale Nouria Benghabrit, en marge de la cérémonie de clôture de la session parlementaire au Conseil de la Nation. S’agissant de la «difficulté des questions», ce facteur sera pris en considération dans l’évaluation des réponses a-t-elle assuré.

«La première opération de correction des copies de l’examen du baccalauréat qui aura lieu dans les deux prochains jours, prendra en compte le facteur de la difficulté des questions dans l’évaluation des réponses» a-t-elle insisté.

«On ne peut donner un taux de réussite approximatif dans cet examen, puisque l’opération de correction n’a pas encore débuté», a estimé la ministre, soulignant que les «épreuves se sont déroulées cette année dans de bonnes conditions». A une question sur les examens de fin des cycles primaire et moyen, Mme Benghabrit a fait savoir qu’elle «présentera mercredi, un bilan exhaustif» sur le déroulement de ces deux examens, ajoutant que les résultats définitifs étaient «acceptables».

Les résultats du concours de recrutement de professeurs d’enseignement primaire connus aujourd’hui

Dans un autre sillage, la ministre de l’Education nationale a annoncé hier sur son compte Facebook, que les résultats du concours national externe pour le recrutement de professeurs d’enseignement primaire et des grades administratifs, organisé le 12 juin dernier, seront connus demain.

«Les résultats des épreuves écrites de ce concours, seront publiés le 4 juillet 2018 à 17 heures sur le site de l’Office national des examens et concours (ONEC): http://concours.onec.dz» a-t-elle écrit.

Les candidats reçus au concours, doivent retirer leurs convocations sur le même site de l’ONEC pour passer l’examen oral les 16 et 17 juillet prochain, ajoute la ministre.

Il est à rappeler, que 740.000 candidats étaient inscrits à ce concours national pour le recrutement de 8.586 professeurs d’enseignement primaire et des grades administratifs.

Sur les 8.586 postes à pourvoir, 3.378 postes concernent les professeurs d’enseignement primaire, 239 pour les conseillers d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle, 213 pour les intendants, 694 postes pour les intendants adjoints, 2.265 autres postes pour les superviseurs de l’Education, 300 pour les laborantins principaux et 1.407 pour les laborantins.

Vers la réduction du nombre d’élèves par classes dans le cycle primaire

Dans un autre cadre, la ministre de l’Education nationale a annoncé la réduction du nombre d’élèves par classes dans le cycle primaire. Intervenant dimanche soir en marge de la clôture des travaux d’un atelier de formation au profit des inspecteurs de l’Education des trois cycles scolaires, tenu à Blida, la ministre de l’Education nationale, a indiqué qu’il sera procédé prochainement à la réduction du nombre d’élèves aux classes des écoles primaires afin d’améliorer les capacités d’assimilation chez les élèves. Mme Benghabrit a fait état «d’instructions données aux différents directeurs des écoles primaires relatives à la prise de mesures portant réduction du nombre d’élèves au niveau des classes scolaires». La priorité sera accordée, en premier lieu, aux classes de première et deuxième année scolaire permettant à l’enseignant d’améliorer son rendement et d’augmenter la capacité d’assimilation chez les élèves a-t-elle ajouté, soulignant l’intérêt majeur qu’accorde son département ministériel au cycle primaire. Lire aussi: Le cycle primaire n’exige pas le recrutement de professeurs spécialisés en éducation physique. Dans le cadre de cette démarche, la ministre a souligné que l’enseignement des classes de première et de deuxième année primaire, sera accordé aux enseignants ayant une expérience avérée.

La ministre a mis en avant, le rôle axial de l’inspecteur de l’Education dans la formation de l’enseignant novice. Elle a enfin souligné, l’importance accordée par le ministère au domaine de la formation afin de hisser le niveau de l’école algérienne et ce, dans le cadre de la stratégie engagée par ses services depuis 2014.

Alger: Samir Hamiche