<span style='text-decoration: underline;'>HADJ 2020 ET 2021</span>:<br><span style='color:red;'>Début des inscriptions pour le tirage au sort</span>

En application des décisions du Conseil interministériel du 7 décembre 2019, les inscriptions pour le Hadj engloberont cette année, les sessions du Hadj 2020 et 2021.

En effet, l’opération relative aux inscriptions au tirage au sort pour les personnes désirant accomplir le Hadj pour les deux sessions 2020 et 2021, a débuté dimanche, au niveau des différents sièges des communes à travers le pays et sur le site web du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Cette opération «se poursuivra jusqu’au 18 janvier 2020 et le tirage au sort aura lieu samedi 25 janvier 2020». Ainsi, le ministère de l’Intérieur invite les citoyens souhaitant accomplir le pèlerinage pour ces sessions, à s’inscrire via l’application mise à leur disposition sur le site web du ministère (www.interieur.gov.dz) sans avoir à se déplacer au siège de leurs communes de résidence.

Il convient de rappeler, que la personne désirant s’inscrire au tirage au sort, doit être de nationalité algérienne, posséder un passeport biométrique valable et ne pas avoir effectué le pèlerinage pendant les sept dernières années. Elle doit également avoir l’âge de 19 ans révolus le jour des inscriptions, et remplir le formulaire d’informations personnelles mis à la disposition du citoyen en ligne ou au niveau de la commune.

Parmi les conditions requises par le ministère, figure «l’obligation pour les femmes de moins de 45 ans d’être accompagnées d’un Mahram, tandis que la femme qui dépasse cet âge, peut faire l’inscription avec son Mahram ou toute seule». La femme qui désire faire son inscription avec son Mahram, doit être inscrite avec lui soit sur l’Application mise en ligne et disponible sur le site web du ministère www.interieur.gov.dz, soit à travers le réseau intranet au siège de la commune, précise la même source. Il est impératif que le Mahram de la femme procède le premier à l’inscription avant qu’elle le suive. Il sera dans ce sens, procédé à l’introduction du numéro d’inscription du Mahram, son nom et prénom pour ensuite s’assurer des données et de l’inscription. Dans le cas où la femme procède toute seule à l’inscription sans Mahram, elle sera retenue seule.

Le ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, invite tous les citoyens désirant accomplir les inscriptions, à s’assurer de l’introduction de toutes les informations d’une manière correcte et exacte et à réviser toutes les données avant la validation de l’inscription, tout en veillant à ne pas oublier l’introduction des données qui concernent le Mahram pour la femme accompagnée, ajoute la même source.

Préparatifs du Hadj 2020

Par ailleurs, le gouvernement a décidé de mettre en place, à partir de la saison du Hadj 2020, des changements et des révisions de cette opération. Il s’agit entre autre, des plans de transport aérien des Hadjis issus des wilayas du Sud, à travers la programmation de vols directs depuis les aéroports d’Adrar, Béchar, Tamanrasset et Ghardaïa, en plus de celui de Ouargla affecté actuellement à cet effet, en attendant la généralisation de l’opération aux aéroports de Biskra, Tindouf, El Oued et Ilizi une fois réunies, les conditions techniques prévues dans le cadre des normes internationales de l’aviation civile.

Charger le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, en coordination avec les ministres des Affaires étrangères, de l’Intérieur et de la Santé, d’entreprendre les démarches nécessaires pour l’actualisation des données démographiques et d’oeuvrer à l’augmentation du quota des Hadjis de notre pays. Et enfin la révision de la répartition des quotas de Hadjis entre agences de voyages sur la base des résultats d’évaluation de leur performance lors de la précédente saison.

Noreddine Oumessaoud