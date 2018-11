<span style='text-decoration: underline;'>Togo-Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Début du stage des Eperviers à Lomé</span>

La sélection du Togo a entamé lundi à Lomé son stage de préparation en vue du match face à son homologue algérienne le 18 novembre à 16h00 au stade municipal de la capitale pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 de football.

La première vague de joueurs togolais évoluant à l’étranger a rejoint la capitale Lomé dimanche soir alors que la première séance d’entraînement est prévue lundi à 16h00 au stade communal qui accueillera la rencontre de dimanche prochain, selon la Fédération togolaise de football (FTF). En prévision de ce match capital, notamment pour les Eperviers, le sélectionneur du Togo, le Français Claude Leroy, a convoqué 22 joueurs. La liste est marquée par la présence de la star de l’équipe, Emmanuel Adebayor, qui avait manqué la double confrontation du Togo contre la Gambie (1-1, 1-0) comptant pour les troisième et quatrième journées. L’attaquant de la formation turque Istanbul Basakeshir avait boycotté la manche aller disputée à domicile en raison de l’état déplorable de la pelouse synthétique du stade communal de Lomé. Le technicien français a retenu la plupart des cadres de l’équipe, entre autres l’attaquant de Fulham, Ayite Floyd, auteur du but contre la Gambie (1-0) à Banjul ainsi que quatre joueurs évoluent dans le championnat togolais. Le Togo occupe la troisième place du groupe D avec cinq points, devancé de deux unités par les deux co-leaders, l’Algérie et le Bénin. La Gambie ferme la marche avec deux unités. Les deux premiers à l’issue de la phase de poules se qualifient pour la Coupe d’Afrique des nations 2019.