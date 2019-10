<span style='text-decoration: underline;'>Matchs amicaux</span>:<br><span style='color:red;'>Début du stage des Verts à Sidi Moussa</span>

La sélection algérienne de football a entamé son stage de préparation au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa sous la conduite du staff technique et à sa tête Djamel Belmadi, en prévision des deux matchs amicaux contre respectivement la RD Congo le 10 octobre à Blida et la Colombie le 15 à Lille (France).

Selon le site officiel de la FAF, en fin de journée de lundi, le staff technique a donné rendez-vous aux coéquipiers de Yacine Brahimi sur le terrain numéro 1 pour entamer la première séance d’entraînement qui débuta à 19h00 par une causerie du sélectionneur national. S’en suivront des tours de pistes en compagnie du duo Serge Romano et Amara Merouani de chauffer les troupes. Place ensuite à des ateliers diversifiés et individualisés en fonction de l’état de forme des joueurs : de la récupération pour Ferhat, Hassanu et Abdelaoui qui avaient joué la veille, un quart d’heure d’exercice pour le gardien Oukidja, voir une série d’étirements pour les Brahimi, Slimani, Bounedjah, Bensebaini, Tahrat et Atal. Le reste du groupe s’adonna à un jeu de possession de ballon puis à des oppositions en quatre parties jusqu’à 21h00, avant d’aller dîner. Ce mardi, la journée sera marquée par la conférence de presse du sélectionneur Djamel Belmadi à l’amphithéâtre Omar Kezzal du CTN à partir de 11h00 et une zone mixte vers 18h30 avant la séance d’entraînement.