<span style='text-decoration: underline;'>Radio chaîne III </span>:<br><span style='color:red;'>Décès de l’animateur Yazid Aït Hamadouche</span>

L’animateur à la Chaîne III de la Radio algérienne, Yazid Aït Hamadouche, est décédé mardi à l’hôpital de Kouba (Alger), a-t-on appris auprès de ses collègues. Agé de 38 ans, le défunt qui a été notamment l’animateur des émissions «Serial Tagueur» et «Menthe à l’eau», était très apprécié par ses collègues, ses confrères et les auditeurs de la radio nationale. L’enterrement du défunt a eu lieu cet après-midi au cimetière Sidi M’hamed (Alger). Suite à cette disparition, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a adressé à la famille du défunt un message de condoléances l’assurant de son soutien et de sa compassion.