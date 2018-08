<span style='text-decoration: underline;'>Boxe </span>:<br><span style='color:red;'>Décès de l’entraîneur Dahmani Athmane</span>

L’entraîneur algérien de boxe, Dahmani Athmane, est décédé mercredi à l’âge de 46 ans suite à un arrêt cardiaque, a appris l’APS de la Fédération algérienne de boxe (FAB). A la tête du club IRM Blida et nommé plusieurs fois au poste d’entraîneur national, notamment lors de la compétition semi-professionnelle, World Séries Boxing (WSB), Dahmani est décédé ce matin (mercredi) à son domicile suite à un arrêt cardiaque, souligne la FAB. Le président de la Fédération algérienne de boxe, les membres du bureau fédéral ainsi que l’encadrement administratif et technique, présentent leurs condoléances à la famille du défunt et à tous ses proches. Le défunt sera enterré ce mercredi après la prière d’El Asr au cimetière de Blida.