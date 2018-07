<span style='text-decoration: underline;'>Bordj Bou Arreridj </span>:<br><span style='color:red;'>Décès de trois personnes de la même famille dans un accident de la route</span>

Trois (3) personnes appartenant à une même famille ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu samedi soir à Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris dimanche auprès des services de la protection civile. L’accident s’est produit à la suite d’une collision entre un camion semi-remorque et une voiture touristique au niveau du contournement de la ville de Bordj Bou Arreridj via la route nationale 5 (RN 5), a précisé la même source, précisant que l’accident a provoqué la mort sur place de la conductrice, âgée de 51 ans, et deux passagères, âgées de 12 et 46 ans, selon la même source. Les dépouilles ont été transportées à la morgue de l’hôpital de Bordj Bou Arreridj. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les causes exactes de l’accident.