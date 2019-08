<span style='text-decoration: underline;'>Il était agé de 72 ans </span>:<br><span style='color:red;'>Décés du journaliste Fekih Abdelwahab Benouda</span>

Hier matin, la famille de la presse belabbésienne a perdu l’une des figures marquantes de la ville de la Mekerra, puisqu’il s’agit du décès de notre confrère de la Radio Chaîne Trois en langue française Feu Fekih Abdelwahab Benouda né le 20 juillet 1947 et qui grandit dans le mythique quartier Errih dans une famille dont le père fut un instituteur d’une petite école coranique.

Sa carrière dans le monde de la presse fut longue puisque le défunt travailla au sein de plusieurs journaux dont on cite La République ou encore le fameux hebdomadaire Algérie Actualités.

Ayant pris sa retraite, il travailla comme cadre au sein du groupe Hasnaoui et enchaina sa carrière dans le monde de l’info comme étant correspondant à Sidi Bel-Abbès de la Chaine Trois nationale. Une carrière de plus de quarante ans consacrés à la presse qui s’acheva il y a un an suite à sa maladie (une tumeur) qui l’a affaibli jusqu’à rendre l’âme hier mardi matin.

Nous l’avions connu pour sa gentillesse, sa modestie et surtout son élégance et ne cessa de nous rappeler qu’il était fier de grandir au quartier Errih. Doyen de la presse de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, Hadj Benouda nous quitta à l’âge de 72 ans.

Son corps fut inhumé hier après la prière d’Al Asr au cimetière de Sidi Bel-Abbès. Une grande perte pour toute une wilaya et un charisme du bon vieux temps. Inna Lillah Wa Inna Ilayhi Radjiôune.

M.Bekkar